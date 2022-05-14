İzmir elektrik kesintisi 14 Mayıs Cumartesi

İzmir'de bugün bazı ilçelerde elektrik kesintileri yaşanması bekleniyor. İzmirli vatandaşlar kesintilerin hangi ilçelerde ve ne kadar süreceğini araştırıyor. İşte 14 Mayıs Cumartesi İzmir elektrik kesintisi detayları...
İzmir'de bugün hangi ilçelerde elektrik kesintileri olacak? İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? soruları araştırılıyor. GDZ Elektrik bugüne ait planlı kesintileri duyurdu. İşte 14 Mayıs Cumartesi İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...
İzmir'de bugün bazı ilçelerde elektrik kesintileri yaşanması bekleniyor. İzmirli vatandaşlar kesintilerin hangi ilçelerde ve ne kadar süreceğini araştırıyor. İşte 14 Mayıs Cumartesi İzmir elektrik kesintisi detayları...
ALİAĞA
14.05.2022 09:00 17:00 AG YATIRIM TESİSLERİNİN DEVREYE ALINMASI NEDENİYLE HELVACI BARBAROS HAYRETTİN PAŞA MAHALLESİ 2214, 2215, 2216, 2218, 2217 SOKAKLAR VE CİVARLARI
14.05.2022 09:00 17:00 AG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI NEDENİYLE YENİŞAKRAN MAHALLESİ 319, 315, 323, 286, 3323/1, 3278/10 SOKAKLARI, MİMAR SİNAN, MUHTAR EMİR CADDELERİ VE CİVARLARI
14.05.2022 09:00 17:00 OG YATIRIM TESİSLERİNİN DEVREYE ALINMASI NEDENİYLE KOYUNDERE GAZİ MAHALLESİ 7733, 7731, 7729 SOKAKLARI, DDG EVLERİ VE CİVARLARI
BERGAMA
14.05.2022 09:00 17:00 AG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI NEDENİYLE TEPEKÖY MAHALLESİ VE CİVARLARI
14.05.2022 09:30 17:00 ENH BİTKİ ÖRTÜSÜ TEMİZLİĞİ VE AĞAÇ BUDAMA NEDENİYLE DEMİRCİDERE, YUKARIBEY, KAPLAN, AŞAĞIBEY, GÖBELLER, HİSARKÖY, AYVATLAR MAHALLELERİ VE CİVARLARI
BORNOVA
14.05.2022 12:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ TUNA MAHALLESİ,5615,5615/1 SOKAKLAR VE CİVARI
BUCA
14.05.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ M.KEMAL MAHALLESİ,GAZETECİ İSMAİL SİVRİ BULVARI
14.05.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ KURUÇEŞME MAHALLESİ,203/45-205/6-203/43-203/41-203/20-203/47-205/5-205/36 SOKAKLAR VE CİVARI
FOÇA
14.05.2022 09:00 11:00 OG FİZİKİ İRTİBAT NEDENİYLE ILIPINAR MAHALLESİ HASAN YAĞIZ ÖZEL TR, TOSBAĞA ÇİFTLİĞİ ÖZEL TR, HAMDULLAH YAĞIZ ÖZEL TR, İSMAİL CİDER ÖZEL TR, MEHMET ALİ KÜÇÜK ÖZEL TR, OĞUZ BARAN ÖZEL TR, M-378 AHMET NECMİ KOÇOĞULLARI ÖZEL TR, SERKAN DURSUN ÖZEL TR VE CİVARLARI
GAZİEMİR
14.05.2022 09:00 16:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ FATİH MAHALLESİ,1143,1143/2,1145,1146 SOKAKLAR VE CİVARI
GÜZELBAHÇE
14.05.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ATATÜRK MAHALLESİ, MESERET,KAZIM DİRİK,ERLER,ŞEHİT KEMAL CADDELERİ,529, 565,559,595,714 SOKAKLAR VE CİVARI
KARABURUN
14.05.2022 09:00 15:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ KARABURUN İM - MERKEZ FIDERI - KARABURUN İSELE MAHELLESI TAMAMI , MERKEZ MAHELLESI TAMAMI , MIGROS , ASYA OTEL , DENIZ HAVA LOJMANLARI , DEVLET HAVA MEYDANLARI , DEVLET HASTENESI , AKVARYUM SITESI TAMAMI , BODRUM MEVKII TAMAMI , KUYUCAK CADDESI , KARABURUN JANADARMA , HÜKÜMET KONAĞI , ASALNBURNU CADDESI , BURGAZ CADDESI , ALMAN KOYU
KEMALPAŞA
14.05.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ 2000,2000/1,2032,HARMANTEPE VE CIVARLARI
14.05.2022 10:00 13:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ARMUTLU 85.YIL CUMHURIYET MAH. ARMUTLU HÜRRIYET MAH. ARMUTLU İZMIR CD. FULYA SK. SARISALKIM. KOŞAR. HAYVANKIRAN. SANAYI. YASEMIN SK. HAYVANKIRAN KÜMEEVLER. GÜLTEKIN GÖKTÜRK. 502 SK. KIRLANGIÇ. FESLEĞEN SK. KARTAL. ŞEHITLER CD. REYHAN SK.
ARMUTLU BELEDIYE GENÇLIK VE CIVARLARI
KİRAZ
14.05.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ İĞDELI, AKPINAR, KIBAR, CEVIZLI, DOĞANCI, ÖREN, BAHÇEARASI MAHALLELERININ TAMAMI VE SARIKAYA, ALTINOLUK MAHALLERININ BIR KISMI
MENEMEN
14.05.2022 09:00 17:00 OG YATIRIM TESİSLERİNİN DEVREYE ALINMASI NEDENİYLE KOYUNDERE GAZİ MAHALLESİ İSTİKLAL CADDESİ, 7525, 7515/1, 7710, 7713, 7715, 7711 SOKAKLARI VE CİVARLARI
ÖDEMİŞ
14.05.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ÇOBANLAR VE ARTICAK MAHALLELERI
SELÇUK
14.05.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ZEYTINKÖY MAH.ATATÜRK CAD. VE 1-2-3-4-5 SK. VE CIVARLARI TR-2
14.05.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ZEYTINKÖY MAH.AHPINAR CAD. KAZANGÖL CAD.9-10-11-12-13 SK. CIVARLARI TR-4
TİRE
14.05.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ KÜÇÜKKALE MAHALLESI TAMAMI VE KÜÇÜKKALE YEŞILKENT MEVKII
URLA
14.05.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ KUŞÇULAR MAH. 8018/2,8020/1,8026,8028 SOKAKLARDIR.
14.05.2022 10:00 13:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ BALIKLIOVA MAH. 13000, 13001, 13002 SOKAKLAR VE İLTU SITESI YOLU ÜZERIDIR.