Karşıyaka’da rant iddiası olan planlara kritik onay

İZMİR Büyükşehir Belediye Meclisi'nde tartışmalara neden olan Cumhuriyet Mahallesi planları için kritik bir gelişme yaşandı. AK Partili üyelerin yer seçiminden kaynaklı olarak 'rant' vurgusu yaptığı ilk etap için 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonu onaylandı.

Tartışılan plan, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Karşıyaka'da katılım sağladığı programda yapılan eylem sonrası bir kez daha gündeme gelmişti. Kılıçdaroğlu'nun talimatının ardından mevcut planlar iptal edilerek bölgesel planlar yapılması kararı alınmıştı. Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Özay Dağhan, "Tunç Soyer 'plan kabul edilse bile veto ederim' dedi" ifadelerini kullanmıştı. Ancak bu alan için hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonu onaylandı.