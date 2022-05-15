Büyükşehir çalışanı PKK yöneticisi yakalandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın PKK/ KCK'nın mali yapılanma yöneticilerine yönelik yaptığı operasyonda gözaltına alınan ve çıkarıldığı mahkemece serbest bırakılan İzmir Büyükşehir Belediyesi çalışanı Mustafa Demir, yeniden yakalama kararı çıkarılmasının ardından İzmir'de yakayı ele verdi. Günlerdir her yerde aranan Demir, Bayraklı'da saklandığı evde İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ile Terörle Mücadele Şubesi'nin ortak operasyonuyla kıskıvrak yakalandı. Polis tarafından kelepçe takılarak adliyeye götürülen Mustafa Demir, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Bu gelişmenin ardından gözler, Mart 2019 seçimlerin ardından bazı terör örgütü iltisaklıların istihdam edildiği iddiaları ile gündemden düşmeyen Büyükşehir Belediyesi'ne çevrildi.

SOYER'LE FOTOĞRAF

Mustafa Demir, Diyarbakır'da HDP yönetimindeki Kayapınar Belediyesi'nde Başkan Yardımcılığı ve Özel Kalem Müdürlüğü görevlerinde bulundu. 2013'te yapılan KCK operasyonuyla gözaltına alındı ancak serbest bırakıldı. Devlet memuru kadrosunda olan Demir, 2019 seçimlerinden sonra Çiğli Belediyesi'ne geçiş yaptı. Bu süreçte Ekim 2019'da İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'i de ziyaret eden Demir, fotoğraflı bir paylaşım yaparak, "Güleryüz ve samimiyetinden dolayı başkanımıza teşekkürler" notunu düştü. Demir, 2020 yılı sonlarında Büyükşehir Belediyesi'ne transfer oldu. Teknisyen olduğu belirtilen Demir, Sosyal Projeler Daire Başkanlığı'nda görevlendirildi.

'KARAYILAN TALİMATI'

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada yapılan ilk açıklamada, terör örgütü adına ekonomik-mali alan yapılanmasına bağlı olarak banka hesap hareketleri ve MASAK analiz raporları, tanık beyanları, dijital araştırma sonuçları ve HTS analiz raporlarının incelendiği kaydedilmişti. Zanlıların, terör örgütünün gerek örgütsel faaliyetlerinde kullanılmak gerekse de öldürülen ya da yaralanan terör örgütü mensuplarının ailelerine yardımda bulunmak amacıyla örgüt adına mali kaynak temin ederek örgütsel faaliyette bulunduklarına dair deliller elde edildi. Şüphelilerin PKK/KCK'nın ekonomik yapılanmasında yer aldıkları, örgüt adına kara para akladıkları ve örgüt elebaşlarından Murat Karayılan'ın talimatlarıyla hareket ettikleri de iddialar arasında yer aldı.

ANKARA'DA KAYIPLARA KARIŞMIŞTI

İLK operasyonda gözaltına alınan 48 kişiden 18'i hakkında tutuklama kararı verilirken, Mustafa Demir ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı. Savcılığın itirazının ardından yeniden yakalama kararı çıkarıldı ancak Demir bu arada kayıplara karıştı. Demir, sıkı takip sonucu İzmir Bayraklı'da yakalandı. Demir, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

BELEDİYE GELİRLERİ ÖRGÜTE AKTARILMIŞ

MASAK'IN incelemesi sonucu örgütün 70 milyon lirasının HDP'li belediyeler, ihaleler, şirketler, kripto para, altın ve gümüş kullanılarak aklandığı, gayrimenkuller alındığı, kira gelirlerinin örgüt mensuplarına aktarıldığı tespit edildi. Ayrıca örgütün kırsal alanında faaliyet gösterirken etkisiz hale getirilen teröristlerin yakınları ile cezaevinde bulunan örgüt mensuplarından yaklaşık 500 kişiye sistematik şekilde maddi yardım yapıldığı ortaya çıktı.

ERHAN GÜLENÇ