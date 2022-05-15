‘Canavar fay incelenmeli’

Önceki akşam, Çeşme açıklarında saat 01.08'de 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi (DAUM) Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Ege Denizi, Çeşme- Sakız adası açıklarında yaşanan 4.3 şiddetindeki depremle ilgili sert uyarılarda bulundu.

YÜZLERCE KİŞİ ÖLDÜ

Prof. Sözbilir, "Deprem Manisa, Aydın ile merkez üssüne yakın çevre il ve ilçelerde de hissedildi. Denizaltındaki bu fayın çok tehlikeli olduğuna dair kayıtlar var. 1881 yılında bu fayda büyük bir kırılma olmuş ve 7.3 şiddetinde deprem yaşanmış. O dönemde Sakız ve Çeşme'de evlerin yüzde 60-70'i yıkılmış, iki yakada da yüzlerce kişi ölmüştü. Ayrıca tsunami de yaşandığı biliniyor. Önceki akşamki fay da aynı yer. O yüzden bölgenin en güçlü deniz altı fayının uyanıp uyanmadığına bakmak, incelemek ve bölgeyi abluka altına almak gerekiyor" diye konuştu.

DİRENÇ ÖLÇÜLMELİ

Prof. Dr. Sözbilir, Çeşme-Alaçatı başta olmak üzere Karaburun Yarımadası ve Urla ile Seferihisar çevresindeki yerleşimlerin yapı stoku açısından incelenmesi, yapıların olası yıkıcı depreme karşı dirençlerinin ölçülmesi ve Çeşme yarımadasında tsunami tehlikesi düzeyi konusunda çalışmaların yapılması gerektiğini kaydetti.

7.27 KM DERINLIKTE OLUSTU

AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Ege Denizi'nde meydana gelen deprem 7,27 kilometre derinliğinde oldu. Çeşme açıklarında ve Sakız Adası'nın güney doğusunda meydana gelen depremin odak mekanizma çözümlerine göre, deniz altı fayından kaynaklandığına dikkat çeken Prof. Dr. Sözbilir, "Bu bölgede Ege Denizi'nden hem Çeşme Yarımadası hem de Sakız Adası'na uzanan faylar var. Fayların uzunluklarına göre gelecekte üretebilecekleri en büyük depremler 6.5 ile 7.3 arasında değişmekte dedi.

FATİH ŞENDİL