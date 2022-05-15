ESHOT’a şikayet yağıyor

Dijital ortamda şikayetlerin yazıldığı bir internet sitesinde ESHOT'a dair şikayetler dikkat çekti. Otobüsün geç kalması, duraklarda durmaması ve pek çok konuda şikayetlerin yazıldığı sitede en çok dikkat çeken şikayet ise, genç bir kadının geç saatlerde yolun ortasında bırakılması oldu. İzmir'de ESHOT'a dair internet sitelerinde yazılan şikayetler dikkat çekti.

ISSIZ YOLDA DURDU

Genellikle ESHOT'un geç kalmasından ve otobüs duraklarında durmamasından şikayetçi olunurken, Nahide isimli vatandaşın, bakiyesi yetersiz olduğu için akşamın bir vakti azarlanarak ıssız bir yolun ortasında bırakıldığı iddiası en dikkat çekici şikayet oldu. Nahide isimli vatandaş, "Yağhanelerden otobüse bindim. Kartım yetersiz çıktı ama başka kartımın olduğunu söyledim. Kartımı ararken bulamadım. Bir iki durak geçti. Online yükleme yapayım, daha yolum var dedim. Beyefendi beni herkesin içinde azarladı. Gece saat 10'da kadın başıma ıssız bir yerde indirdi. Kendisinin hal ve hareketlerinden şikayetçiyim. Hem de kartıma yükleme yapacağımı söylememe rağmen. Oldu ki yükleme yapamadım, kadınlar güvenlik açısında istediği durakta indiriliyordu. Bu tarz insanların olmasını istemiyoruz. Online yüklemeyle 5 dakikada sisteme geçecekti. Azarlayarak gece vakti indirmesi hoş değil, şikayetçiyim" dedi.



■ MERT ALPDÜNDAR