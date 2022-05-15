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Haberler İzmir Jandarma ekipleri İzmir'de engelli sporcuların yüzünü güldürdü

Jandarma ekipleri İzmir'de engelli sporcuların yüzünü güldürdü

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Engelliler Haftası çerçevesinde engelli sporcularla bir araya gelerek faaliyet düzenledi. Engellilerle birlikte spor yapan jandarma ekipleri, sporcuların yüzlerini güldürdü.

İHA

15.05.2022, 12:08

Jandarma ekipleri İzmir’de engelli sporcuların yüzünü güldürdü

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası çerçevesinde Gençlik ve Spor İzmir İl Müdürlüğü bünyesinde spor yapan engelli sporcularla buluştu.

Basketbol, boccia, goalball ve masa tenisi gibi birçok alanda engelli sporcularla buluşan jandarma ekipleri, sporcularla keyif dolu vakit geçirdi. Jandarma kamuflajlarıyla parkeye çıkan ve sporcularla birlikte maç yapan ekipler, renkli görüntüler oluşturdu.


Engelli sporcular, kendileriyle bir araya gelen jandarma ekiplerine teşekkür etti.

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