Kanseri yendi hastalara umut oldu

İzmir'de yaşayan Hande Çoban (34), yakalandığı meme kanserini geçirdiği 2 operasyon ve kemoterapi tedavisi ile 6,5 ayda yendi. Sosyal medyada tedavi sürecini paylaşarak kendisi gibi pek çok hastaya umut olan Çoban, kanseri yendikten sonra, doğum gününde meme kanseri hastaları için 120 bin TL'lik bağış topladı.

ACI ÇEKERKEN GÜLÜMSEDİM

Çoban, "Kül olurken ışık saçabilmeyi hedefledim. Çok acılar çektim ama hep gülümsemeyi paylaştım" dedi. İzmir'de yaşayan organizasyon şirketi sahibi ve bir çocuk annesi Çoban, göğsünde fark ettiği küçük bir kitleden şüphelenerek doktora başvurdu. Tetkikler sonucu Çoban'a geçen 12 Haziran'da meme kanseri teşhisi konuldu. Çoban, mücadele dolu tedavi sürecinin birçok aşamasını hesabından paylaşıp, kendisi gibi hastaları güçlendirmeyi hedefledi. Kanserin metastaz yaptığı fark edilen Çoban, 2 defa operasyon geçirdi ardından kemoterapi tedavisi gördü. 6,5 aylık sürenin sonunda Çoban'ın tedavisi tamamlandı ve 30 Aralık'ta gerçekleştirilen pet çekimlerinde sağlığına kavuştuğu anlaşıldı.

MORAL VE MOTİVASYON

Çoban, "Kül olurken ışık saçabilmeyi hedefledim. Doğum günüme kadar bu kanseri yeneceğim' diye yola çıktım. Sosyal medya beni kızımın saçlarını kestiğim video ile tanıdı. 8 milyon kişi videoları izledi, herkes mesaj atmaya başladı. Bunun bir tesadüf olmadığını düşündüm. Bütün sürecimi paylaştım. Herkese moral ve motivasyonla zorlukların üstesinden gelinebileceğini gösterdiğimi düşünüyorum" dedi.

'KANSERI MISAFIR OLARAK DÜSÜNDÜM'

Kansere yakalandığı günden beri doğum gününü kutlayacağı günü hayal ettiğini anlatan 34 yaşındaki Hande Çoban, "Meme kanseri olan kadınlara dokunmaya karar verdim. Toplanan 120 bin TL bağış ile kadınlarımıza umut olduk. Kanseri bir misafir olarak düşündüm. Bu yüzden moralim hep yerindeydi" diye konuştu.



SAĞKAL Derneği Başkanı ve Hande Çoban'ın tedavisini gerçekleştiren Opr. Dr. Cüneyt Tuğrul ise "Hande hanım genç yaş grubunda çok güçlü bir karakter. Günümüzün onkolog alt yapısı çok gelişti, Türkiye bütün ilaçlara sahip. Bu koşullarda hastalık çok iyi cevap veriyor. Böylelikle hızlı şekilde hem medikal onkolojisi hem de radyasyon tedavisi tamamlandı" dedi.