Bir günde 447 ünite kan bağışladılar!

İzmir'deki Karabağlar İnönü Anadolu Lisesi'nde düzenlenen kan bağışı kampanyasında bir gün içinde 447 ünite kan bağışı toplanarak ilçe rekoru kırıldı. Renkli görüntülerin ortaya çıktığı kan bağışı kampanyasında öğrenciler, veliler ve öğretmenlerden oluşan bağışçılar müzik eşliğinde kan verdi.

OKUL ORKESTRASI ÇALDI

Karabağlar Kaymakamlığı başkanlığında, Karabağlar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile Karabağlar Kızılay Şubesi'nin ortaklaşa gerçekleştirdiği proje kapsamında, Karabağlar İnönü Anadolu Lisesi'nin ev sahipliğinde kan verme seferberliği başlatıldı. 'Kan bağışı hayat kurtarır' sloganı ile başlatılan seferberliğe Karabağlar İnönü Anadolu Lisesi öğrencileri, velileri ve öğretmenleri katılarak destek oldu. Bağışçılar, okul orkestrasında yer alan öğrencilerin seslendirdiği canlı müzik eşliğinde kan verirken, ortaya renkli görüntüler çıktı. Karabağlar İlçe Milli Eğitim Müdürü Metin Ender Karabulut ile Karabağlar Kızılay Şube Başkanı Fahretdin Yörek'in de katıldığı kan bağışı kampanyasında 1 günde 447 ünite kan toplanarak ilçe rekoru da kırılmış oldu.

KAN HAYAT KURTARIR

Karabağlar İnönü Anadolu Lisesi Müdürü Ali Dadan, "Kan vermek hayat kurtarmak demektir. Biz de bunun önemine dikkat çekip, farkındalık oluşturabilmek için müzik eşliğinde kan bağışı kampanyası düşündük. Oldukça verimli bir kan bağışı gerçekleşti. Kan bağışı yapan öğretmenlerim, velilerim ve sevgili öğrencilerimle gurur duyuyorum. Ayrıca bu etkinlikte bizleri destekleyen İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Metin Ender Karabulut ile Karabağlar Kızılay Şube Müdürümüz Fahretdin Yörek'e de teşekkür ederim" diye konuştu.

METİN BURMALI