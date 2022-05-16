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Haberler İzmir Foça’da turizm sezonu hazırlıkları tamamlandı

Foça’da turizm sezonu hazırlıkları tamamlandı

16.5.2022

Foça’da turizm sezonu hazırlıkları tamamlandı

Ege Bölgesinin gözde turizm yerlerinden olan İzmir'in Foça ilçesinde turizm sezonundaki beklentiler yüksek. Muhteşem denizi ve doğası ile güzel sahil kentlerinden olan Foça'da turizm sezonu hazırlıkları tamamlandı. Foça Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Sedat Özdemir, "Biz bu yazdan çok umutluyuz. Pandemiden dolayı geçen sene tatil yapamayan insanların biraz daha özlem duyduğunu, Foça'ya hasret olduğunu düşünüyoruz. Bizim de heyecanımız var. Sıkıntılı bir süreç geçirdik, bu yıl beklentimiz yüksek" diye konuştu.

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