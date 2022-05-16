İzmir-Ankara hızlı treni 2025’te sefere başlayacak

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, Menemen ilçesinde düzenlenen 12'nci Emiralem Çilek Festivali'nin açılışında İzmir'e güzel bir müjde vermek istediğini belirterek, İzmir Ankara hızlı tren projesinin 2025 yılında hayata geçirileceğini açıkladı. Dağ, "Dünyada çilek üretiminde ABD, Çin ve Meksika'dan sonra 4'üncü sıradayız. Üretim her yıl artıyor. Bundan sonra taze tüketimin dışında soğuk havayı kullanarak çileği işleyip yurt dışına satacağız" dedi. Pandemi nedeniyle iki yıldır yapılamayan Emiralem Çilek Festivali 12'inci kez kapılarını açtı. Kortej yürüyüşünün ardından sokaklarda kurulan çok sayıda stantta çilek satışı yapıldı. Açılışa AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, Menemen Kaymakamı Fatih Yılmaz, AK Partili Menemen Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan, AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, İzmir Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Özen ile vatandaşlar katıldı.

İHRACATA KATKI

Türkiye'nin tarımsal üretimine İzmir'in ciddi katkı verdiğine dikkat çeken Dağ, "Tarımda her yıl 26-27 milyar dolarlık ihracat yapılıyor. Ege'nin katkısı 5 milyar 400 milyon dolar. İzmir ise 2. 2 milyar dolar ile bu ihracata destek sağlıyor. Aynı üretime devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

40 AYDA BİTECEK

İzmir-Ankara hızlı tren projesinin 2023 vaatlerinden biri olduğunu ifade eden Hamza Dağ, şunları söyledi: "İzmir-Ankara hızlı tren projesinde müteahhit firmadan kaynaklanan aksamalar oldu. Şubat ayında Hazine Maliye Bakanlığı ile İngiltere Exim Bank 2.16 milyar euroluk kredi anlaşması imzaladı ve çalışmalar 3 etapta devam ediyor. Polatlı-Banaz, Banaz-Salihli, Salihli Menemen İzmir bu 3 etabı oluşturuyor. İnşallah şubattan itibaren Polatlı Banaz arası 28 ayda bitecek. Menemen Emiralem Manisa Salihli arası 28 ayda, Salihli Banaz arası ise 40 ayda tamamlanacak. 2025 yılı Temmuz ayında İzmir Ankara hızlı tren projesi hayata geçirilmiş olacak. Bu güzergah yani Menemen'den geçeceği için hepinize hayırlı olsun diyorum. Siz çileği üretmeye devam edin biz de destek vermeye sonuna kadar varız" görüşünü dile getirdi.



'EMİRALEM'E ZEYTİNYAĞI FABRİKASI KURUYORUZ'

DAĞ'IN ardından söz alan Menemen Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan ise konuşmasında, bu yıl 7 bin ton çilek hasadı hedeflediklerini ifade etti. Pehlivan, "İlçemizdeki zeytinyağı fabrikası icra yoluyla satılmıştı. Menemen Belediyesi olarak malımızı aldık. Emiralem zeytinyağı fabrikamızı kuruyoruz. Sezona yetişecek. İlçemiz ile yakın köy ve mahallelerdeki üreticiler artık yağlarını kendi fabrikalarından çıkaracak" diye konuştu. Festival Bedia Akartürk'ün konseriyle devam etti.