Damlacık’ta kamulaştırılan alan restorasyonla turizme kazandırılacak

Nisanda başlayan restorasyon projesini yerinde inceleyen İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, AA muhabirine projeyle ilgili bilgi verdi.

Tarihi mekanlar açısından zengin bir kent olan İzmir'de bu değerleri ayağa kaldırmak adına çok sayıda proje yürütüldüğünü söyleyen Köşger, kent kültüründe önemli bir konuma sahip olan Damlacık Mahallesi'nin de turizmden daha fazla pay almayı hak ettiğini dile getirdi.

Bölgede Konak Tüneli inşaatı sırasında kamulaştırılan tescilli yapıların restorasyonu için çalışma başlattıklarını aktaran Köşger, şunları kaydetti:

"Bölgedeki 10 binayı restore ederek fonksiyon kazandıracağız. İzmir'de özellikle gençlerin rağbet ettiği, cıvıl cıvıl mekanlardan birisi olacak. Kitap kafelerin, kafeteryaların, açık hava sinemalarının bulunduğu, küçük spor aktivitelerinin yapılacağı bir alana dönüştürerek burayı kente kazandıracağız. Mahalledeki restorasyon çalışmalarının gelecek yıl temmuz ayında tamamlanması planlanıyor."

KÜLTÜR VE İNANÇ TURİZMİNE AĞIRLIK VERME HEDEFİ

Köşger, ihale kapsamında alanda peyzaj çalışmalarının da yapılacağını, bölgenin cazibe mekanı haline geleceğini ifade etti.

İzmir'in turizmden aldığı payı ikiye katlama hedefi kapsamında yaz turizminin yanında kültür ve inanç turizmine ağırlık verildiğini anlatan Köşger, Kemeraltı bölgesindeki çok sayıda yapıya dokunarak bu hedefe katkı sunmaya gayret ettiklerini sözlerine ekledi.

METİN OKTAY İLE ANILIYOR

İzmir'in merkezi konumundaki Konak Meydanı ile Eşrefpaşa semtini bağlayan, arkeolojik ören yeri İzmir Agorası, Kadifekale ve Kemeraltı Çarşısı'na komşu olan Damlacık Mahallesi, 19. ve 20. yüzyıldan kalma tarihi yapılara ev sahipliği yapıyor.

Çok kültürlü yaşamın sürdüğü Osmanlı döneminde önde gelen Müslüman mahallerinden olan Damlacık, efsane futbolcu Metin Oktay'ın futbol hayatına başladığı semt olarak da tanınıyor.

3. derece arkeolojik SİT alanı olan ve Konak Tüneli inşaatı nedeniyle bir bölümü kamulaştırılarak Valiliğe tahsis edilen mahallede, 5 bin metrekarelik alanda yer alan 10 tescilli yapının restorasyonu için çalışma yapılıyor.

Koruma kurulu onayı sonrası 11 milyon 300 bin lira bedelle ihale edilen proje kapsamında restore edilen yapılarda hobi ve el sanatları kursları açılacak, restoran, kütüphane ve Metin Oktay'ın adını taşıyacak bir butik otel yapılacak.