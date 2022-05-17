İzmir'de 16 yaşındaki Elif'in ölümünde yeni gelişme! Uyuşturucudan ölünce acilin kapısına bırakmışlardı

İzmir'in konak ilçesinde elif terziler'in (16) taksiyle hastaneye götürülürken yolda uyuşturucudan öldüğü ve cansız bedeninin hastane bahçesine bırakıldığı olaya ilişkin davada 3'ü tutuklu 8 kişinin yargılanmasına başlandı. mahkeme heyeti, terziler'in duruşmaya katılmayan tutuksuz yargılanan ablası z.t. (21) hakkında yakalama kararı çıkartılmasına hükmetti.
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin önüne geçen yıl 20 Ağustos'ta bir otomobilden hastane önüne kızın cansız bedeni bırakıldı. Uyuşturucu madde metamfetamin kullandığı anlaşılan kızın, Elif Terziler olduğu belirlendi. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Rıdvan Altun, Gökhan Yalur (28) ve Ali İlhan (42) tutuklandı, Z.T., Mir Mehmet Y. (21), Boran K. (19) Erhan Y. (26) ve Murat Ö. (27) adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.