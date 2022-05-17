İzmir'de 16 yaşındaki Elif'in ölümünde yeni gelişme! Uyuşturucudan ölünce acilin kapısına bırakmışlardı

'ELİF'İ ÇARŞAFLA TAKSİYE TAŞIDIK'

Altun'un ardından söz verilen Gökhan Yalur, "Olay günü Ali İlhan'ın evinde otururken yeğenim Mir Mehmet Y. aradı ve 2 kız arkadaşını göndereceğini söyledi. Ev sahibi olduğu için Ali İlhan aşağıya karşılamaya indi. Yukarı geldiklerinde sadece yanında Z.T. vardı. Kendisini tanımıyordum. Diğer kızın kötü olduğunu ve gelmek istemediğini söyledi. Elif'in sürekli kasıldığını, eve gitmek istediğini belirtti. Z.T. de 'Elif, öz kardeşim. Onu bu halde bırakamayız' dedi. Ali Ağabey vicdan yaptı. Murat Ö. ve Erhan Y. ile gidip, kızı ikna ettiler. Eve geldiğinde çok kötü durumdaydı. Başını duvarlara vuruyordu. Z.T.'ye Elif'i hastaneye götürmesi gerektiğini söyledik. Ali Ağabey kızın başını yıkadı. Onlar evdeyken uyuşturucu içmedik. Ali Ağabey, Z.T.'den sert bir şekilde Elif'i hastaneye götürmesini istedi. O da kabul edip, 'Evdekileri yolla. Bizi hastaneye götürmesi için bir ağabeyimi çağıracağım' dedi. Sonrasında biz de çıkıp gittik. O haldeki bir kıza uyuşturucu verecek kadar namussuz değiliz. Hiçbir şekilde biz uyuşturucu vermedik o kıza. Konuşacak bir durumda bile değildi" diye konuştu.



Elif'e sadece yardım ettiğini savunan Ali İlhan da, "Gökhan kızların geldiğini söyleyince ben de markete gidecektim. İnip karşıladım. Taksinin içinden hiç tanımadığım 2 kız indi. Bu kızlardan Elif'in durumu iyi değildi. Z.T.'ye nedenini sorduğumda bana Elif'in 4-5 gün uyumadığını, daha önce işte uyuşturucu zemininin olduğunu anlattı. O halde olduğu için önce Elif'in eve gelmesini istemedim. Ancak sonra vicdan yaptım ve kabul ettim. Ablasıyla başını yıkadık. Ardından yatırdık. 1 saat sonra falan yine garip hareketler yapmaya başladı. Z.T.'ye kardeşini alıp götürmesini söyledim. Hem ben hem diğerleri hastaneye götürmesini söyledik. 1 saat kadar sonra bir taksi geldi. Elif'i çarşafla taksiye taşıdık. Hatta Zeynep bana, 'Ali ağabey, senden de Baran'dan da Allah razı olsun. Kardeşimle çok ilgilendiniz, hakkını helal edin" dedi. Sadece iyilik yaptım. Yardım ettim, elimden geleni yaptım" diye konuştu.