Kız meselesi canından etti

İzmir Çeşme Sahil Güvenlik Komutanlığı'nda görevli uzman çavuş Alper Akkaş ile Konya'dan İzmir'e gelen Muzaffer Tüz arasında kız meselesinden tartışma çıktı. Akkaş, Tüz tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Olay, önceki akşam Çeşme Musalla Mahallesi Çeşme Otogarı önünde meydana geldi.

KANLAR İÇİNDE KALDI

Çeşme Sahil Güvenlik Komutanlığı'nda görevli Uzman Çavuş Alper Akkaş, telefonda bir kaç kez kız meselesi yüzünden tartıştığı Muzaffer Tüz ile buluştu. Konya'dan ortak kız arkadaşları olan M.L. için otobüsle İzmir'e gelen Muzaffer Tüz ile uzman Çavuş Alper Akkaş otomobilin içinde konuşmaya başladılar. Kız meselesi yüzünden buluşan ikili arasındaki konuşma birden bire tartışmaya dönüştü.

Tartışmanın büyümesi üzerine Muzaffer Tüz, Alper Akkaş'ı bıçakladı. Kanlar içinde kalan Akkaş, çevrede olayı gören vatandaşların ihbarı ile olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından hastaneye kaldırıldı.

KİMLİĞİ BELİRLENDİ

Vücuduna aldığı tek bıçak darbesi ile ağır yaralanan Akkaş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Muzaffer Tüz olay sonrası İzmir istikametine doğru kaçmaya başladı. Harekete geçen polis, zanlının kimliğini ve kaçış güzergahını kısa sürede belirledi. Taksi ile kaçan zanlı Muzaffer Tüz, 110 kilometre sonra Bayraklı'da kıskıvrak yakalandı. Çeşme İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.

İKİLİNİN ORTAK KIZ ARKADAŞININ İFADESİ ALINACAK

GÖZALTINA alınan Muzaffer Tüz, sağlık kontrollerinin ardından İzmir Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerine teslim edildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ederken, ikilinin kız arkadaşları olan M.L'nin de ifadesine başvurulacağı öğrenildi.

FATİH ŞENDİL