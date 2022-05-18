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Haberler İzmir Cesedi hastaneye bırakılan kızın ablası yargılanacak

Cesedi hastaneye bırakılan kızın ablası yargılanacak

18.5.2022

Cesedi hastaneye bırakılan kızın ablası yargılanacak
İZMİR Konak'ta Elif Terziler'in (16) cesedinin taksiyle Tepecik Eğitim Hastanesi önüne bırakılmasıyla ilgili davada 3'ü tutuklu 8 kişinin yargılanmasına başlandı. Mahkeme, Terziler'in duruşmaya katılmayan tutuksuz yargılanan ablası Z.T. (21) hakkında yakalama kararı çıkarılmasına hükmetti. Geçen yıl 20 Ağustos'taki olayda, otomobille hastane önüne cesedi bırakılan Elif Terziler'in metamfetamin kullandığı belirlenmiş, soruşturma kapsamında Rıdvan Altun, Gökhan Yalur ve Ali İlhan tutuklanmış, 8 kişi ise serbest bırakılmıştı.
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