İzmir elektrik kesintisi 18 Mayıs Çarşamba

GDZ Elektrik tarafından yapılan duyuruya göre bugün İzmir'de bazı ilçelerde elektrik kesintileri yaşanacak. Kesintilerin hangi ilçelerde etkili olacağı ve ne kadar süreceği merak ediliyor. İşte bugün İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...
İzmir'de bugün bazı ilçelerde elektrik kesintileri yaşanması bekleniyor. GDZ Elektrik bugüne ait kesinti yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki İzmir'de bugün hangi ilçelerde elektrik kesintileri yaşanacak? İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İşte 18 Mayıs Çarşamba İzmir elektrik kesintisi detayları...
GDZ Elektrik tarafından yapılan duyuruya göre bugün İzmir'de bazı ilçelerde elektrik kesintileri yaşanacak. Kesintilerin hangi ilçelerde etkili olacağı ve ne kadar süreceği merak ediliyor. İşte bugün İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...
BAYRAKLI
18.05.2022 09:00 17:00 OG BAKIM ÇALIŞMASI ORG. NAFİZ GÜRMAN MAHALLESİ, 7165/3, 7167, 7170, 7171/2-3-4, 7169, 7171, 7171/1, 7161 SOKAKLAR İLE YAMANLAR MAHALLESİ, KUBİLAY CADDESİ BİR BÖLÜMÜ, 7351, 7353/2-4, 7354, 7355/5, 7349/1, 7353, 7353/3, 7354/4, 7355, 7355/6, 7161, 7394/4, 7351/1, 7352, 7355/4, 7351/1, 7349/3, 7353/3-4, 7099, 7345/1, 7355, 7094, 7098, 7099, 7100, 7099/1, 7344/1, 7345, 7344 SOKAKLAR VE CİVARI
18.05.2022 09:00 12:00 YATIRIM TESİSLERİNİN DEVREYE ALINMASI MANAVKUYU MAHALLESİ, FATİH SULTAN MEHMET CADDESİ, 247/7, 275/1, 275, 275/2, 249, 249/2, 274/6, 274/7, 274/8 SOKAKLAR VE CİVARI
18.05.2022 12:00 17:00 YATIRIM TESİSLERİNİN DEVREYE ALINMASI MANAVKUYU MAHALLESİ, FATİH SULTAN MEHMET CADDESİ, 247/7, 275/1, 275, 275/2, 249, 249/2, 274/6, 274/7, 274/8 SOKAKLAR VE CİVARI
BORNOVA
8.05.2022 09:00 11:30 YATIRIM TESİSLERİNİN DEVREYE ALINMASI ERZENE MAHALLESİ, YÜZBAŞI İBRAHİM HAKKI CADDESİ, 8, 21, 22/1, 31, 20, 33, 36 SOKAKLAR VE CİVARI
18.05.2022 09:00 11:30 YATIRIM TESİSLERİNİN DEVREYE ALINMASI KAZIMDİRİK MAHALLESİ, FOLKART LİFE, 364, 364/11, 364/12 SOKAKLAR VE CİVARI
18.05.2022 12:00 15:00 YATIRIM TESİSLERİNİN DEVREYE ALINMASI KAZIMDİRİK MAHALLESİ, 364/1, 364/11 SOKAKLAR VE CİVARI
18.05.2022 12:30 15:00 YATIRIM TESİSLERİNİN DEVREYE ALINMASI ERZENE MAHALLESİ, ZİRAAT BANKASI MUSTAFA KEMAL CADDESİ, 152 SOKAK VE CİVARI
18.05.2022 15:00 17:30 YATIRIM TESİSLERİNİN DEVREYE ALINMASI KAZIMDİRİK MAHALLESİ, FOLKART LİFE, 364, 364/11, 364/12 SOKAKLAR VE CİVARI
18.05.2022 15:00 17:30 YATIRIM TESİSLERİNİN DEVREYE ALINMASI KAZIMDİRİK MAHALLESİ, YAŞAR ÜNİVERSİTESİ YURDU, 367, 367/2-3-4, 367/8 SOKAKLAR VE CİVARI
BUCA
18.05.2022 08:00 16:00 YATIRIM TESİSLERİNİN DEVREYE ALINMASI AKINCILAR MAHALLESİ, 548, 548/9, 548/10, 585/3 SOKAKLAR VE CİVARLARI
ÇİĞLİ
18.05.2022 09:00 17:00 YATIRIM TESİSLERİNİN DEVREYE ALINMASI HARMANDALI GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK MAHALLESİ, ANADOLU CADDESİ, 9 EYLÜL, 9510/5, 9504/5, 9600, 9510/6, 9402/1, 9503/3, 9001, 9008, 9006, 9019, 9005, 9007, 9010, 9012 SOKAKLAR İLE CUMHURİYET MAHALLESİ, NİZAMİ KAHYA CADDESİ, 9602/1-2 SOKAK ÜZERİ SİTELER, 9016, 9015, 9013, 9011, 9009, 9016, 9006, 9023 SOKAKLAR İLE MİMAR SİNAN CADDESİ, MENDERES CADDESİ, İBB BELEDİYE ÇÖPLÜK TESİSİ, ÖMER ÖZDEMİR, BAYKAL MOBİLYA, MANUEL MANDİL VE CİVARLARI
FOÇA
18.05.2022 09:00 17:00 AG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE ESKİ FOÇA İSMET PAŞA MAHALLESİ FOÇA ÇARŞI, LİMAN BAŞKANLIĞI,, FOÇA MARİNA, FOÇA KALE, 180, 190, 20, 210 ,220 SOKAKLAR, HÜKÜMET KONAĞI VE CİVARLARI
GAZİEMİR
18.05.2022 09:00 11:30 YATIRIM TESİSLERİNİN DEVREYE ALINMASI IRMAK MAHALLESİ, 38, 700, 717, 719 SOKAKLAR VE CİVARI
18.05.2022 09:00 11:30 YATIRIM TESİSLERİNİN DEVREYE ALINMASI BEYAZ EVLER MAHALLESİ, 514/1, 515 SOKAKLAR VE CİVARI
18.05.2022 12:30 15:00 YATIRIM TESİSLERİNİN DEVREYE ALINMASI IRMAK MAHALLESİ, 38, 700, 727 SOKAKLAR VE CİVARI
18.05.2022 12:30 15:00 YATIRIM TESİSLERİNİN DEVREYE ALINMASI BEYAZEVLER MAHALLESİ, 368, 368/1, 369, 369/1, 370, 371 SOKAKLAR VE CİVARI
18.05.2022 15:00 17:30 YATIRIM TESİSLERİNİN DEVREYE ALINMASI IRMAK MAHALLESİ, 39, 39/1, 43/10 SOKAKLAR VE CİVARI
18.05.2022 15:00 17:30 YATIRIM TESİSLERİNİN DEVREYE ALINMASI DOKUZ EYLÜL MAHALLESİ, AKÇAY CADDESİ, SARNIÇ YOLU GİRİŞİ, 692 SOKAKLAR VE CİVARI
KARABURUN
18.05.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ MERKEZ DM BODRUM FIDERI . SAIP ALTI TAMAMI , BODRUM CADDESI , HALILI ALTIN CAD. , 5, 2253 , 2247 , 2259 , 2270 , 2269 , 2273 ,2280 , 2283 , 2285 ,2291, OKUL , SOKAKLARI , AKVAYRUM SITESI , NERGIZ SITESI , VE CIVARI
KARŞIYAKA
18.05.2022 09:00 17:00 YATIRIM TESİSLERİNİN DEVREYE ALINMASI BOSTANLI MAHALLESİ, CENGİZ KOCATOROS, (NO:53/1-55 ARASI), 1671 SOKAK (NO: 219-231 ARASI) ŞEHİTLER BULVARI, 1798 SOKAK VE CİVARI
MENEMEN
18.05.2022 09:00 17:00 OG YATIRIM TESİSLERİNİN DEVREYE ALINMASI NEDENİYLE KASIMPAŞA MAHALLESİ ŞEHİT PİYADE KORAY CÖMERT CADDESİ, 1023, 1025, 1012 SOKAKLARI VE CİVARLARI
ÖDEMİŞ
18.05.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ SEYREKLI MAH. OVA MEVKII
TİRE
18.05.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ERTUĞRUL MAH. KÜLHAN SK. - ÖNCÜ SK. - YALINAYAK SK. - YAYLA SK. - YAMAÇLI SK. - KANBUR SK.
18.05.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ADNAN MENDERES MAH. KIRSALI İZZET HANAY GRB-NECATI ŞAKI GRB-ŞEVKET ŞAKI GRB-MAHMUT ESKIYÖRÜK GRB-HÜZEYIN KÖKLÜK GRB.