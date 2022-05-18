İzmir trafiğine 19 Mayıs düzenlemesi

TÜRKİYE, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutlayacak. Yarın saat 07:30 ile 13:00 saatlerinde Birinci Kordon ile Gündoğdu Meydanı arası trafiğe kapatılacak. Ayrıca bu akşam söz konusu güzergahta araç parkına izin verilmeyecek. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 22 Mayıs'ta rüzenlediği yol koşusuna Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıktığı yılı temsilen 1919 kişi katılacak. Pazar günü saat 08.00'de Cumhuriyet Meydanı'ndan başlayan koşuda katılımcılar Mustafa Kemal Sahil Bulvarı'ndan Sadık Bey Tramvay Durağı'na kadar gidip başlangıç noktasına dönecek. Bu saatlerde bu bölgede trafik düzenlemesi yapılacak.

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