Minik Ege’den iyi haber geldi! Ablası yemek sonrası fenalaşıp gizemli şekilde ölmüştü

İzmir'deki restoranda yedikleri yemek sonrası rahatsızlanan Ece Melisa Mercankaya (6) yaşamını yitirirken, tedaviye alınan kardeşi Ege Mercankaya'nın (4) tedavisi sürüyor. Ege'nin durma noktasına gelip, yüzde 10'a kadar düşen kalp kasılma gücü, yüzde 55'e çıktı. Her geçen gün sağlık durumu iyiye giden Ege'nin annesi Hasret Mercankaya, "Yanına gittim. Oğlumu sevdim. 'Beni görüyor ve duyuyorsan gözlerini kırp' dedim. Gözlerini kırptı, biraz gülümsemeye çalıştı. İnşallah sağlıklı olduğu günleri göreceğiz" dedi.





Belçika'dan tatil için Aydın'ın Didim ilçesindeki yazlık evlerine gelen emlak danışmanı Cihan (37) ve Hasret (33) Mercankaya çifti, 13 Nisan'da İzmir'in Gaziemir ilçesindeki restoranda çocukları Ece Melisa ve Ege ile yemek yedi ardından da Didim'e döndü. Bir süre sonra Hasret Mercankaya ve çocukları rahatsızlandı. Didim Devlet Hastanesi'ne birkaç kez giden anne ve 2 çocuğuna teşhis konulamadı. Ece Melisa'nın 17 Nisan'da durumu ağırlaşınca aile fertleri yine aynı hastaneye gitti. Ece Melisa ile durumu daha iyi olan annesi Hasret Mercankaya, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne, Ege Mercankaya ise 1 gün sonra Ege Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Hasret Mercankaya taburcu edilirken, Ece Melisa ise hayatını kaybetti. Ece Melisa'nın cenazesi, otopsinin ardından Manisa'da Kırtık Mezarlığı'nda toprağa verildi. Ece Melisa'nın ön otopsi raporunda ölüm nedeni, 'belirsiz' olarak kayda geçti. Ece Melisa'dan alınan örneklere yapılan detaylı otopsi işleminin sonucu bekleniyor. Tedavisi süren Ege Mercankaya'nın ise sağlık durumunun iyiye gittiği belirtildi. Aile, Ege için kan tahlil sonucunu ve konulacak teşhisi bekliyor.





'GÖZLERİNİ KIRPTI, BİRAZ GÜLÜMSEMEYE ÇALIŞTI'

Ege'nin sağlık durumunun iyiye gittiğini, bunun kendisini mutlu ettiğini belirten annesi Hasret Mercankaya, "Doktorlar yüzde 10'la çalışan kalbinin yüzde 45 çalışmaya başladığını açıklamıştı. Şimdi kalp kasılma gücünün yüzde 55'e çıktığını söylendi. Yoğun bakım servisindeki tedavisi sürüyor. Çok mutluyum. Artık her şeyim Ege. Ona tutunacağım. Çok zor. Son olarak yanına gittim. Oğlumu sevdim. 'Beni görüyor ve duyuyorsan gözlerini kırp' dedim. Gözlerini kırptı, biraz gülümsemeye çalıştı. İnşallah sağlıklı olduğu günleri göreceğiz. Ege Üniversitesi, Ege için elinden geleni yaptı. Adeta yaşama döndürdü. Buna karşın hala olayın kaynağının ne olduğu tespit edilemedi. Otopsi sonucu da gelmedi. Bir an önce bu olayın nasıl gerçekleştiğini öğrenmek istiyoruz" dedi.