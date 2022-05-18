Soyer ve Oran’dan Çeşme’de U dönüşü

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un açıkladığı Çeşme projesi, turistik ilçede her kesimden yoğun ilgi görmüş ve heyecan yaratmıştı. İzmir'in CHP'li Büyükşehir ve Çeşme Belediye Başkanları Tunç Soyer ve Ekrem Oran, ilk günden bu yana projeye destek verdi. 09 Mart 2020'de Bakan Ersoy ile İZTO'daki toplantıda projeyle ilgili görüşen Soyer, "İzmir için, Ege için, Türkiye için yararlı bir çalışma olacağına inanıyoruz" demişti. 20 Temmuz 2020'de açıklama yapan Oran ise, Çeşme Projesi'ne karşı çıkmanın vatan hainliği olacağını söylemişti.

ERSOY'A TEŞEKKÜR ETTİLER

Projenin başından bu yana masada olan ikili en son 21 Mart'ta Bakan Ersoy'un yine İZTO'da yaptığı sunumda projeye destek açıklamalarını yineledi. Bu toplantıda konuşan Soyer, süreçte Bakanlığın yanında olduklarını söylerken, "Bakanımıza bugüne kadarki şeffaf ve son derece özenli sürdürülen süreç ile ilgili teşekkür ederim. Biz projeye başından beri çok olumlu yaklaştık. Türkiye'de hiç bu kadar büyük bir turizm planlaması yapılmadı. Bizim sorularımız eleştirilerimiz olabiliyor ancak bakanlık bunlara yanıt veriyor" diye konuştu.

BİR ANDA DESTEĞİ KESTİLER

Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran ise, "Biz Çeşme Belediyesi olarak sezonu 12 aya yayacak ve Çeşme turizmine katkıda bulunacak her projenin arkasında olacağız. Büyükşehir ile masadayız ve süreç şeffaf bir şekilde işliyor" diye konuştu Projeye destek veren iki başkan, CHP Genel Merkezi'nin projeye karşı tavır takınıp açıklamalar yapmasının ardından birden çark etti. Özellikle Tunç Soyer, projenin rant projesi olduğu söylemini dillendirmeye başlarken, projeye karşı dava açtıklarını da duyurdu. Bununla da yetinmeyen Soyer, İzmir Barosu, İzmir Tabip Odası, Ege Çevre ve Kültür Platformu (EGEÇEP), Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), Kamu Emekçileri Sendikaları ve Türk-İş'in Ege Bölge Temsilciliklerinin desteğiyle dün İzmir Cumhuriyet Meydanı'nda projeye karşı bir miting gerçekleştirdi.

TEPKİ MİTİNGİ DÜZENLENDİ

Mitinge CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç'un yanı sıra birçok belediye başkanı katıldı. Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran ise, mitinge son anlarında katılarak fotoğraf karelerinde yer aldı. Baştan bu yana projeyi destekleyen Soyer, mitingteki konuşmasında "büyük çarkını" ortaya koyan ifadeler kullandı. Soyer, "İzmir'e turist çekmek için bu şehrin, Çeşme'nin kıyılarını, tepelerini yabancı sermayeye satmaya hiç gerek yok. Bu şehirde daha çok betona ve yıkıma hiç gerek yok. Çeşme Projesi için yapılan planlama çalışmaları İzmir'in tüm değerlerini tehdit ediyor. Çeşme projesi, Çeşme'ye ait değildir. Çeşme'nin değerlerini anlamayan zoraki dayatılmış bir kurgudur. Çeşme Projesi İzmir'in kimyasına ve ruhuna aykırıdır" sözleriyle bugüne kadar verdiği destek mesajlarını bir çırpıda silip attı. Soyer ve Oran'ın çelişkisi, 'hangi lafınıza inanalım' yorumlarına neden oldu.

MERT ALPDÜNDAR