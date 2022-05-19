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Haberler İzmir Dağ: Daha iyisini yapmak zorundayız

Dağ: Daha iyisini yapmak zorundayız

19.5.2022

Dağ: Daha iyisini yapmak zorundayız

BERGAMA Kozak Yaylası Çamavlu Merası'nda otlatma sezonu, düzenlenen törenle açıldı. Törene katılan İzmir Milletvekili, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, çoban keçesi giydi. Burada konuşan Dağ, "Büyükbaş hayvan sayısı AB'nin tamamında 40 milyon civarında. Bu rakamın en çoğu 17 milyon ile Fransa'da bulunuyor. Ülkemizde ise 18 milyon büyükbaş hayvan sayısı var" dedi.

Küçükbaş hayvan sayısında Avrupa'da İspanya'nın üç misli hayvan varlığının ülkemizde olduğuna işaret eden Dağ, "Daha iyisini yapmak durumundayız. Çünkü pandemi, kuraklık ve Ukrayna-Rusya savaşı gösterdi ki; dünyanın bir yerinde 'buğday, arpa, et var alırız' demek artık çok kolay değil. Gıda sorunu yaşamam diyenler, yıllarca bu alanda yaptığımız desteklerin ne anlama geldiğini şimdi daha iyi anlarlar" diye konuştu.

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