İzmir'in uzun yıllardır kronikleşen sorunlarından birisi olan koku ve kirlilik problemi kentin gündemindeki yerini korumaya devam ediyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Başkanvekili Özgür Hızal da bu soruna dikkat çekmek için Çiğli Atıksu Arıtma Merkezi'nin çıkış noktasında tekneyle inceleme yaptı.

İŞTE KOKUNUN ÇIKIŞ NOKTASI

Körfez'deki incelemeleri sırasında çekilen görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan Hızal videoda, "İzmir'de özellikle yaz aylarında İzmirlileri çileden çıkartan kokunun Çiğli Arıtma Tesisi'nin çıkış noktası... Her zaman söylediğimiz gibi İzmir Büyükşehir Belediyesi eliyle İzmir Körfezi kirletiliyor" dedi. Hızal videonun devamında İzmir Körfezi'nden aldığı su örneğini kameraya gösterdi.

'MAALESEF ZEHİRLENİYORUZ'

Hızal söz konusu görüntüleri sosyal medya hesabından "İzmir'de günbegün artan kötü kokunun kaynağını değerli İzmirlilere göstermek istiyorum. Burası Çiğli Atıksu Arıtma Tesisi. Burada İzmir Körfezi'ne ihanet ediliyor. Tonlarca pis su Körfezimize dökülüyor. Maalesef zehirleniyoruz" notuyla paylaştı. Hızal'ın paylaşımının altına yorum yapan vatandaşlar, "Bu nasıl arıtma tesisi?", "İzmir nasıl bu pislikten kurtulacak?", "Artık temiz hava solumak istiyoruz" şeklinde yorumlar yaptı.

AK GENÇLİK'TEN SOYER'E TEPKİ

AK Parti İzmir Gençlik Kolları İl Teşkilatı, önceki gün 3 yılda 3.7 milyar TL yatırımla İzmir'in yollarını yenilediklerini söyleyen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'i videolu bir paylaşımla eleştirdi. Videoda kentin bir çok noktasında bozuk yollar, kapanmayan çukurlar ve bu çukurlara takılmış arabaların olduğu görüntülere yer verildi. Söz konusu video, Gençlik Kolları'nın sosyal medya hesabından "CHP'li Tunç Soyer'in İcraatleri (tersten)" mesajıyla paylaşıldı.