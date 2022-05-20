Hamam böcekleri mahallenin kabusu oldu

İZMİR'İN Balçova ilçesi Onur Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlar, günün her saati ev, balkon ve bahçelerinde görülen çok sayıda hamam böceği yüzünden isyan etti. Böcek kabusu nedeniyle mahallede pek çok kişi kapı pencere açamazken, belediyenin özellikle çöp konteynerleri ve rögar kapakları çevresinde yeterli ilaçlama yapmadığı iddia edildi.

İLAÇLAMA YAPILMADI

MAHALLELİLER, "Çocukların sağlığı önemli. Çocuklar korkularından apartmana çıkamaz oldu. Sağlık açısından tehdit altındalar. Belediyeler bu konuda daha hassas olmalı. Balçova Belediyesi hala ilaçlama yapmadı. Herkes kendisi naftalin ve benzeri ürünlerle evini ilaçlıyor. Fakat yeterli olmuyor. Bakım yok, temizlik yok. Her taraf pislik içinde. Acilen belediyenin ilaçlama yapmasını istiyoruz" dedi. ■ NİDA ALADAĞ