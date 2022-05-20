İzmir su kesintisi 20 Mayıs Cuma

İZSU tarafından yapılan açıklamaya göre İzmir'de bugün bazı ilçelerde su kesintileri yaşanacak. Peki İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir'in hangi ilçelerinde su kesintileri yaşanacak? İşte detaylar...
İzmir'de bugün bazı ilçelerde su kesintileri yaşanacak. İzmirli vatandaşlar kesintilerin hangi ilçelerde ve ne kadar süreli olacağını araştırıyor. İZSU bugüne ait planlı kesintileri duyurdu. İşte 20 Mayıs Cuma İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...
BEYDAĞ ALAKEÇİLİ
20.05.2022 saat 09:45 ile 12:00 arasında yaklaşık 2 saat 15 dakika su kesintisi olacaktır.
KONAK ALTINTAŞ, BARBAROS, TURGUT REİS, ÇAHABEY, FATİH, MECİDİYE, YEŞİLTEPE
20.05.2022 saat 09:10 ile 11:10 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
SEFERİHİSAR SIĞACIK
20.05.2022 saat 10:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
SELÇUK ZEYTİNKÖY
20.05.2022 saat 08:10 ile 11:00 arasında yaklaşık 2 saat 50 dakika su kesintisi olacaktır.
TİRE HÜRRİYET
20.05.2022 saat 10:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
URLA GÜLBAHÇE
20.05.2022 saat 10:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır