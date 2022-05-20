İzmir’de elektrik kesintisi 20 Mayıs Cuma

GDZ Elektrik tarafından yapılan duyuruya göre bugün İzmir'in bazı ilçelerinde elektrik kesintileri yaşanacak. Kesintilerin hangi ilçelerde ve ne kadar süreceği merak ediliyor. İşte 20 Mayıs Cuma İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...
İzmir'de bugün bazı ilçelerde elektrik kesintileri yaşanması bekleniyor. İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İzmir'in hangi ilçelerinde elektrik kesintileri olacak? soruları araştırılıyor. GDZ Elektrik bugüne ait planlı kesintileri duyurdu. İşte 20 Mayıs Cuma İzmir elektrik kesintisi detayları...
GDZ Elektrik tarafından yapılan duyuruya göre bugün İzmir'in bazı ilçelerinde elektrik kesintileri yaşanacak. Kesintilerin hangi ilçelerde ve ne kadar süreceği merak ediliyor. İşte 20 Mayıs Cuma İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...
BAYRAKLI
20.05.2022 09:00 17:00 BAKIM ÇALIŞMASI EMEK MAHALLESİ, ANADOLU CADDESİ, BARIŞ CADDESİ, ŞEHİT ASTEĞMEN MESUT UZLU, 1844/5-3-2, 7297/1, 7292/1, 1844/4, 7222, 7221, 7293/2, 7219/1, 7290, 7292, 7294/1, 7223, 7297, 7293/1, 7293, 7296, 7221, 7223/1, 7220, 7295, 7281, 7290, 1844/2-5, 7263, 7283, 7297, 7293/1, 7293, 7296, 7294, 7295, 7226/2, 7230, 7065, 7230/1, 7227, 7227/1-2, 7229, 7226, 7227/3, 7247, 7263, 7018, 7228 SOKAKLAR VE CİVARI
20.05.2022 09:00 17:00 YATIRIM TESİSLERİNİN DEVREYE ALINMASI EMEK MAHALLESİ, 7285, 7283, 7286, 7287, 7288, 7289, 7260 SOKAKLAR VE CİVARI
20.05.2022 09:00 11:00 YATIRIM TESİSLERİNİN DEVREYE ALINMASI MANAVKUYU MAHALLESİ, SAKARYA CADDESİ, 275/2, 274/5, 275/1, 274/6 SOKAKLAR CİVARI
20.05.2022 09:00 14:00 YATIRIM TESİSLERİNİN DEVREYE ALINMASI MANAVKUYU MAHALLESİ, SAKARYA CADDESİ, 275/4, 274/5 SOKAKLAR CİVARI
20.05.2022 09:00 10:00 YATIRIM TESİSLERİNİN DEVREYE ALINMASI MANAVKUYU MAHALLESİ, 275/4, 274/5 SOKAKLAR CİVARI
BORNOVA
20.05.2022 13:00 14:30 YATIRIM TESİSLERİNİN DEVREYE ALINMASI DOĞANLAR MAHALLESİ, OKUL SOKAK,1605, 1605/1, 1606, 1607, 1608, 1610 SOKAKLAR CİVARI
20.05.2022 13:00 14:30 YATIRIM TESİSLERİNİN DEVREYE ALINMASI KAZIMDİRİK MAHALLESİ, ANKARA CADDESİ YAN YOL, 282/2, 376 SOKAKLAR CİVARI
20.05.2022 14:30 16:00 YATIRIM TESİSLERİNİN DEVREYE ALINMASI DOĞANLAR MAHALLESİ, 1420, 1420/1, 1419 SOKAKLAR CİVARI
20.05.2022 14:30 16:00 YATIRIM TESİSLERİNİN DEVREYE ALINMASI KAZIMDİRİK MAHALLESİ, HİTAP YEDİ EMİN DEPOSU VE HALISAHA, SANAYİ CADDESİ, 367/5, 367/6 SOKAKLAR CİVARI
20.05.2022 16:00 17:30 YATIRIM TESİSLERİNİN DEVREYE ALINMASI ERZENE MAHALLESİ, 130, 130/1, 130/2, 130/3-4-5-6-7 VE SOKAKLAR CİVARI
20.05.2022 16:00 17:30 YATIRIM TESİSLERİNİN DEVREYE ALINMASI KAZIMDİRİK MAHALLESİ, SOFİLİM YAPI, 367, 367/2 SOKAKLAR CİVARI
ÇİĞLİ
20.05.2022 09:00 14:00 AG ŞEBEKE BAKIMI AHMET TANER KIŞLALI MAHALLESİ, 6809 SOKAK VE CİVARI
20.05.2022 09:00 14:00 AG BAKIM ÇALIŞMASI AHMET TANER KIŞLALI MAHALLESİ, 6831 SOKAK VE CİVARI
20.05.2022 09:00 14:00 AG BAKIM ÇALIŞMASI AHMET TANER KIŞLALI MAHALLESİ, 6847 SOKAK VE CİVARI
FOÇA
20.05.2022 09:00 17:00 AG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE YENİ FOÇA MUSTAFA KEMAL ATATÜRK, FEVZİ ÇAKMAK MAHALLELERİ, SADULLAH SEVER, AZİZ NESİN, TURGUT ÖZAL CADDELERİ, FATİH SULTAN MEHMET, ATA, ERSOY, TAŞÇI SİTESİ, ÖĞRETMEN EVLERİ, BARBOROS CADDESİ, PETRO KOYU, MENEMEN UĞUR SİTESİ, GÜRÇAĞLAR, ALACA SOKAKLARI, KAZIM KARABEKİR CADDESİ, İZSU YENİ FOÇA ATIK, ALİZE SİTESİ, ALANYA, BODRUM SOKAKLARI, SEFA KÖSEOĞLU, M.CELAL AKPOLAT CADDESİ, İSTANBULSOKAKLAR VE CİVARLARI
GAZİEMİR
20.05.2022 13:00 14:30 YATIRIM TESİSLERİNİN DEVREYE ALINMASI DOKUZ EYLÜL MAHALLESİ, 316, 316/1,2,3,4, 317, 318, 319, 319/2, 3, 4, 5, 320, 320/4,5 ,321 SOKAKLAR CİVARI
20.05.2022 13:00 14:00 YATIRIM TESİSLERİNİN DEVREYE ALINMASI IRMAK MAHALLESİ, 700, 717, 719 SOKAKLAR VE CİVARI
20.05.2022 14:30 16:00 YATIRIM TESİSLERİNİN DEVREYE ALINMASI DOKUZ EYLÜL MAHALLESİ, 342 SOKAK VE CİVARI
20.05.2022 14:30 16:00 YATIRIM TESİSLERİNİN DEVREYE ALINMASI IRMAK MAHALLESİ, 700, 725, 726, 727 SOKAKLAR VE CİVARI
20.05.2022 16:00 17:30 YATIRIM TESİSLERİNİN DEVREYE ALINMASI DOKUZ EYLÜL MAHALLESİ, AKÇAY CADDESİ, 342 SOKAKLAR VE CİVARI
20.05.2022 16:00 17:30 YATIRIM TESİSLERİNİN DEVREYE ALINMASI YEŞİL MAHALLESİ, 40, 40/4, 5, 6, 7, 56/1, 57, 58/1 SOKAKLAR VE CİVARI
GÜZELBAHÇE
20.05.2022 09:00 17:00 YATIRIM TESİSLERİNİN DEVREYE ALINMASI ATATÜRK MAHALLESİ, MİTHAT ÜNAL CADDESİ, 738, 730, 700, 669, 625, 740 SOKAKLAR VE CİVARI
KEMALPAŞA
20.05.2022 09:00 11:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ULUCAK İSTIKLAL MAH. TURGUT ÖZAL BULVARI, 9222,9224,9229,9271 SOKAKLARI VE CIVARI
20.05.2022 11:30 14:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ULUCAK GAZI BULVARI,TURGUT ÖZAL BULVARI, 9147,9151,9145/1,9248,9129,9143,9125,9139,9244,9150,9130 SOKAKLARI VE CIVARLARI
MENDERES
20.05.2022 14:00 16:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ OĞLANANASI ATATÜRK MAH.7037 SOKAK CIVARI
NARLIDERE
20.05.2022 09:00 17:00 AG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI SAHİLEVLERİ MAHALLESİ, IRMAK, VENÜS, GELİBOLU, AKTAŞ, DEMİRDAĞ SOKAKLAR VE CİVARI
20.05.2022 09:00 17:00 YATIRIM TESİSLERİNİN DEVREYE ALINMASI SAHİLEVLERİ MAHALLESİ, KIZILIRMAK SOKAK, IRMAK SOKAK VE CİVARI
ÖDEMİŞ
20.05.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ÇOBANLAR MAH. KISMEN
20.05.2022 09:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ KÜÇÜKAVULCUK MAHALLESI (SULAMA FIDERI)
20.05.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ BADEMLI MAHALLLESI
20.05.2022 10:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ KÜÇÜKAVULCUK MAHALLESI (SULAMA KOOP.)
SELÇUK
20.05.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ 14 MAYIS MAH. TAMAMI ZAFER MAH. TAMAMI İSABEY MAH.ATATÜRK CAD. BIR BÖLÜMÜ ATATÜRK MAH.ABUHAYAT CAD.1014 -1039 ARASI SOKAKLAR KUBILAY CAD.MURAT AKANÇAY CAD. EŞREF ARNA CAD.CUMHURIYET MAH.5101-5120 ARASI SOKAKLAR VE CIVARLARI BARIŞ CAD.RIFAT BARAN CAD. İSTIKLAL CAD.SABRI AKTEPE CAD. SEMIH ÇAKIOĞLU CAD.5013-5060 ARASI SOKAKLAR-5101-5120 ARASI SOKAKLAR-5204-5208 ARASI SOKAKLAR VE MERYEMANA KAVŞAĞI
TİRE
20.05.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ERTUĞRUL MAH. KÜLHAN SK-ÖNCÜ SK-YALINAYAK SK-YAYLA SK-YAMAÇLI SK-KANBUR SK-2.KÜP SK-EFLATUN SK-NARIN SK-NEŞE SK-SIREHATUN SK-ÇEŞME SK-İNCI YOKUŞU SK-BÖREKÇIBAĞI SK-2.HAVUZLU SK-KAPLAN SK-KAZIROĞLU SK-UZUNIRIM SK-BUĞDAYDEDE SK-TOPAL SK-ÜNLÜ GEÇIDE SK-3.HAVUZLU SK-YAMAÇLI SK-ATLANBAÇ SK-KÜP SK-DAR SK-ERTUĞRUL SK-AYDINOĞLU CD-HAVUZLU SK-KAKAÇLAR SK-SOFU YOKUŞU SK-ASLAN SK-BÜYÜKKÜP SK-KUYUMCUALI SK-DEPO SK-ARABACI HALIL AĞA SK-KATIRCILAR SK-ÜNLÜ SK