İzmir’deki vahşette yeni gelişme! Vahşice öldürdüğü eşini daha önce de defalarca tehdit etmiş

KISKANDIĞI İÇİN BIÇAKLAMIŞ; DAHA ÖNCE DE DEFALARCA TEHDİT ETMİŞ

Cinayet zanlısı Ş.T., polis ekipleri tarafından suç aletiyle birlikte gözaltına alındı. Ş.T.'nin ayrı yaşadığı eşi Nurel Türkmen'i kıskandığı için aralarında tartışma çıktığı ve Ş.T.'nin bu yüzden eşini bıçakladığı öne sürüldü. Türkmen'in, Ş.T. ile yaklaşık 2 yıldır ayrı yaşadığı, 28 Mart'ta ise kızıyla birlikte Karabağlar ilçesine taşındıkları öğrenildi.

Olayın meydana geldiği yerin, Nurel Türkmen'in evine yaklaşık 200 metre uzaklıkta olduğu belirtildi. Cinayete kurban giden kadının daha önce de eşi tarafından defalarca ölümle tehdit edildiği ve bu nedenle çok fazla dışarı çıkmadığı öğrenildi.