İzmirli gençler Cumhuriyet Meydanı’nda buluştu

İZMİR'DE 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı, Cumhuriyet Meydanı'nda kutlamalar yapıldı. 19 Mayıs'ın 103'üncü yıldönümü kapsamındaki kutlamaya Vali Yavuz Selim Köşger, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Orgeneral Ali Sivri, Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, milletvekilleri, Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Törende öğrenciler tarafından Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi ve 'Gençliğin Ata'ya Cevabı' seslendirildi. Gençler halk oyunları, cimnastik, yakın dövüş sporlarından gösterilerle hünerlerini sergiledi.

Törende dağcılık sporcularının binadan iniş gösterisi de yer aldı. Tören öğrencilerin dev Türk bayrağını açarak ay yıldız oluşturmasıyla son buldu.

ERCAN AKGÜN / MERT ALPDÜNDAR