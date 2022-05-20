Müştemilat kapısından yalı düğününe giriş

İzmir'in Bayraklı ilçesinde işletme ruhsatı bulunmadığı öne sürülen 142 yıllık tarihi Saime Sultan Yalısı'nda, ana giriş kapısı mühürlü olmasına rağmen mühür fekki yapılarak kaçak düğün organizasyonu yapılmaya başlandı. Ana girişte demir kapıdaki mührün üzeri dikkat çekmesin diye siyah bir poşetle kapatılırken, iddiaya göre düğüne gelen konuklar da menteşeleri sökülen bu kapıdan ve yan taraftaki müştemilat kapısından içeri alındı. Bayraklı Belediyesi yetkilileri, "Mühür fekki yaparak ticari faaliyetine devam eden işletme için dördüncü kez yıkım kararı alınmış olup, önümüzdeki günlerde uygulanacaktır" dedi.

ORİJİNAL YAPI BOZULDU

Turan Mahallesi 1646 sokaktaki Saime Sultan Yalısı'nın orijinal dokusu iddiaya göre kiracı konumunda bulunan işletme sahipleri tarafından bozulup, kaçak eklentiler yapıldı. Konuyla ilgili C.E. isimli bir vatandaş hem İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'na suç duyurusunda, hem de CİMER'e şikayette bulundu. Şikayette; Saime Sultan Yalısı adlı özel şirketin sahibi Kadri Pordoğan tarafından düğün salonu olarak işgal edilen yalının etrafında izinsiz tadilat ve ilaveler yapılarak tarihi dokuya zarar verildiği iddia edildi. İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından soruşturma başlatıldı. İncelemede, onaylı restorasyon projesinden farklı uygulamalar yapıldığı tespit edildi. İşletmenin haksız işgal ettiği alanların ve deniz üzerindeki platformun 14 Ekim 2020'de Bayraklı Belediyesi denetiminde kaldırılmasına karar verildi, Belediye geçen yıl sonu yıkımı gerçekleştirdi. İşgal edilen alanlar ve platform kaldırıldı ancak iddiaya göre işletme sahipleri bir süre sonra alanı tekrar eski haline getirdi.

SİYAH POŞETLE KAPATILDI

Bayraklı Belediyesi ekipleri tarafından geçtiğimiz günlerde ana giriş kapısı mühürlenen ve içeri girişlerin yasaklandığı tarihi yalıda sezonun başlamasıyla tekrar düğün organizasyonları yapılmaya başlandı. Ortalama bir düğünün 100 ile 200 bin lira arasında gerçekleştiği işletmede, girişteki demir kapı üzerindeki mührün gözükmemesi için üzerinin siyah poşetle kapatıldığı, düğüne gelenlerin menteşelerini sökülen kapıdan ya da yanda müştemilattan kaçak olarak içeri alındığı iddia edildi. Vatandaşların drone kamerası ile çektiği görüntülerde de geçtiğimiz günlerde bir düğün için tekrar masaların konulduğu gözlendi.

DÖRDÜNCÜ KEZ YIKIM KARARI ALDIK

■ Yeni Asır'ın ulaştığı Bayraklı Belediyesi yetkilileri ise, "Söz konusu ticari işletme için, gelen şikayetler doğrultusunda tüm yasal işlemler eksiksiz yapılmış, idari para cezası işlemleri uygulanmış, mevzuata aykırı eklentiler için daha önce üç kez yıkım gerçekleşmiştir. Mühür fekki yaparak ticari faaliyetine devam eden işletme için dördüncü kez yıkım kararı alınmış olup, önümüzdeki günlerde uygulanacaktır" şeklinde açıklama yaptı.

MUHTEŞEM YALI 1880 YILINDA YAPILDI

■ Milli Mücadele döneminde mitingde yer aldıktan sonra tutuklanan Saime Raife Topuz, mahkumken kaçarak Milli Mücadele'ye yeniden katıldı. Yaralanan Saime Sultan İstiklal Madalyası aldı. Savaştan sonra edebiyat öğretmenliği yapan Saime Sultan sonrasında İzmir'e yerleşti. Saime Raife Topuz, 3 kızıyla beraber uzun seneler İzmir körfezine nazır, 7 odası ve muhteşem manzarası bulunan ağaçların arasındaki tarihi yalıda yaşadı.

NİDA ALADAĞ