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Haberler İzmir Sosyal medya fenomeni Simge Barankoğlu İzmir'de gözaltına alındı

Sosyal medya fenomeni Simge Barankoğlu İzmir'de gözaltına alındı

Sosyal medya fenomeni Simge Barankoğlu, İzmir’in Ödemiş ilçesinde polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Barankoğlu’nun dolandırıcılık suçundan arandığı tespit edildi.

DHA

20.05.2022, 08:29

Sosyal medya fenomeni Simge Barankoğlu İzmir’de gözaltına alındı

Ödemiş ilçesinde uygulama yapan polis ekipleri, hakkında arama kararı olan Simge Barankoğlu'nu durdurdu. Yapılan kontrollerde, Barankoğlu'nun dolandırıcılık suçundan arandığı tespit edildi. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Barankoğlu, ilçe emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Ünlü fenomenin işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi. Öte yandan, Barankoğlu Aralık 2021 yılında sosyal medya üzerinden dolandırıcılık yaptığı ileri sürülen suç şebekesine yapılan operasyonda gözaltına alınmış, çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

Ocak ayında çıkarıldığı mahkemece serbest bırakılan genç fenomen, 56 gün sonra cezaevinden çıkmıştı.

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