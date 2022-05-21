Fenomen Simge Barankoğlu İzmir’de gözaltına alındı

HAkkında dolandırıcılık suçundan aranması olduğu öğrenilen sosyal medya fenomeni Simge Barankoğlu, İzmir'in Ödemiş ilçesinde gözaltına alındı. Barankoğlu, dün gece saatlerinde, Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen uygulamalar sırasında durduruldu. Yapılan Genel Bilgi Toplama (GBT) incelemesinde, ünlü fenomen hakkında sosyal medya üzerinden dolandırıcılık yaptığı suçlamasıyla hakkında arama kararı bulunduğu tespit edildi ve emniyete götürüldü. Barankoğlu'nun işlemlerin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi. Simge Barankoğlu, Aralık 2021'de, sosyal medya üzerinden dolandırıcılık yaptığı öne sürülen suç şebekesine İzmir polisi tarafından yapılan operasyonda gözaltına alınmış, çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı. Barankoğlu, Ocak ayında mahkemece serbest kalmış ve 56 günlük tutukluluğu sona ermişti.



HAKKINDA ARAMA KARARI VARDI

Öte yandan Terör örgütü PKK'nın porpagandasını yapan ve hakkında arama kararı bulunan müzisyen Zelal Gökçe İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı. Gökçe buradaki işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na götürüldü. Müzisyen Zelal Gökçe, önceki gece İskoçya'dan İstanbul Havalimanı'na geldi. Gökçe, pasaport kontrol noktasında havalimanı polisi tarafından gözaltına alındı. Gökçe buradaki işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na götürüldü. Müzisyen Zelal Gökçe hakkında İstanbul 10.Sulh Ceza Hakimliği'nin 2021/6548 sayılı Terör Örgütü Propagandası Yapmak (PKK,KCK,YPG,YDGH) suçlarından arama kaydı bulunduğu belirtildi. Savcılıkta ifadesinin alınmasının ardından şüpheli Zelal Gökçe'nin serbest bırakıldığı öğrenildi.

DİĞER