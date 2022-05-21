İzmir elektrik kesintisi 21 Mayıs Cuma

İzmir'de bugün elektrik kesintisi olacak mı? sorusu sabah saatleri itibarıyla araştırılıyor. GDZ Elektrik İzmir'de bugün kesinti yaşanacak ilçeleri paylaştı. İşte 21 Mayıs Cuma İzmir elektrik kesintisi detayları...
İzmir'de bugün bazı ilçelerde elektrik kesintileri yaşanması bekleniyor. GDZ Elektrik bugüne ait kesinti yapılacak ilçeleri duyurdu. Peki İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İzmir'in hangi ilçelerinde elektrik kesintileri olacak? İşte 21 Mayıs Cuma İzmir elektrik kesintisi detayları...
İzmir'de bugün elektrik kesintisi olacak mı? sorusu sabah saatleri itibarıyla araştırılıyor. GDZ Elektrik İzmir'de bugün kesinti yaşanacak ilçeleri paylaştı. İşte 21 Mayıs Cuma İzmir elektrik kesintisi detayları...
BAYRAKLI
1.05.2022 09:00 12:00 TESİS ÇALIŞMASI ADALET MAHALLESİ,1586/8-9-10-11-12-13,1593/1 SOKAKLAR VE CİVARI
21.05.2022 09:00 17:00 TESİS ÇALIŞMASI EMEK MAHALLESİ,7269,7299,7268,7265 SOKAKLAR VE CİVARI
21.05.2022 09:00 14:00 TESİS ÇALIŞMASI MANAVKUYU MAHALLESİ,1593/1,288/8,286,288/7,288/6,288/5 SOKAKLAR VE CİVARI
21.05.2022 09:00 17:00 TESİS ÇALIŞMASI ORG.NAFİZ GÜRMAN,GÜMÜŞPALA MAHALLESİ,KUBİLAY CADDESİ,7020,7041,7052, 7054,7055,7062,7063,7065,7066,7059,7060,7061,7064,7065,7086,7111,7112,7113, 7114,7115,7116,7119,7086,7087,7097 SOKAKLARI VE CİVARI
BERGAMA
21.05.2022 09:00 17:00 TESİS ÇALIŞMASI TEPEKÖY MAHALLESİ VE CİVARLARI
21.05.2022 09:00 17:00 AG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE TEPEKÖY MAHALLESİ VE CİVARLARI
21.05.2022 09:30 16:00 TESİS ÇALIŞMASI KIRANLI MAHALLESİ VE CİVARLARI
21.05.2022 09:30 16:00 ENH BİTKİ ÖRTÜSÜ TEMİZLİĞİ VE AĞAÇ BUDAMA İŞİ NEDENİYLE KIRANLI MAHALLESİ VE CİVARLARI
21.05.2022 10:00 11:00 TESİS ÇALIŞMASI ATATÜRK MAHALLESİ. YAVUZ SULTAN SELİM CADDESİ, BAĞLI SOKAKLAR VE CİVARLARI
22.05.2022 09:00 16:00 TESİS ÇALIŞMASI SÜLEYMANLI MAHALLESİ VE CİVARLARI
BEYDAĞ
21.05.2022 09:30 17:30 TESİS ÇALIŞMASI MUTAFLAR MAHALLASI KARAKUZU MEVKII VE CIVARLARI
BORNOVA
21.05.2022 16:00 17:00 TESİS ÇALIŞMASI KEMALPAŞA MAHALLESİ,7413,7416 SOKAK VE CİVARI,MEGA ANTENCİLİK,ERGSAN OTO SAN.,OYMAK OTO YAN.SAN.,HIDIRUSTA OTOMOTİV,TATKO LASTİK SAN.
GAZİEMİR
21.05.2022 09:00 17:00 TESİS ÇALIŞMASI FATİH MAHALLESİ,ÇAMLIK CADDESİ,1142,1142/2,4,5,1143,1143/3,4,1144,1144/1,1145, 1145/2,1147/3,1180,1180/1,2,1187,1187/1,1188,1188/3 SOKAKLAR VE CİVARI
GÜZELBAHÇE
21.05.2022 09:00 17:00 TESİS ÇALIŞMASI ATATÜRK MAHALLESİ,MİTHAT ÜNAL,663,740,669,700,625,738,770,730,752,629,744, 768 SOKAKLAR VE CİVARI
KARABURUN
21.05.2022 09:00 16:00 TESİS ÇALIŞMASI KARABURUN İSKELE MAH. TR-1/15 C KOLU - İSKELE CADDESI , 2100 , 2174
, 2176 , 2177 , 2178 , DEĞIRMEN SOKAKLARI VE CIVARI
KEMALPAŞA
21.05.2022 10:00 15:00 TESİS ÇALIŞMASI ARMUTLU HÜRRIYET MAH. AYDERESI SULUK KÜME EVLERI VE CIVARLARI
MENEMEN
21.05.2022 09:00 17:00 TESİS ÇALIŞMASI KASIMPAŞA MAHALLESİ ŞEHİT PİYADE KORAY CÖMERT CADDESİ, 1023, 1025, 1012 SOKAKLARI VE CİVARLARI
21.05.2022 09:00 13:00 TESİS ÇALIŞMASI ESATPAŞA MAHALLESİ ALTUĞ KARABURUN, ABDİ İPEKÇİ, YÜKSEL KAYAN, NİYAZİ KAPLANGI CADDELERİ VE CİVARLARI
21.05.2022 09:00 13:00 AG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE ESATPAŞA MAHALLESİ ALTUĞ KARABURUN, ABDİ İPEKÇİ, YÜKSEL KAYAN, NİYAZİ KAPLANGI CADDELERİ VE CİVARLARI
21.05.2022 10:00 17:00 TESİS ÇALIŞMASI ÇUKURKÖY MAHALLESİNİN TAMAMI VE CİVARLARI
21.05.2022 10:00 17:00 AG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE ÇUKURKÖY MAHALLESİNİN TAMAMI VE CİVARLARI
ÖDEMİŞ
21.05.2022 09:00 17:00 TESİS ÇALIŞMASI ÇOBANLAR MAH. KISMEN
21.05.2022 09:00 17:00 TESİS ÇALIŞMASI BADEMLI MAHALLLESI
SELÇUK
21.05.2022 09:00 17:00 TESİS ÇALIŞMASI ATATÜRK MAH. 1033 SOK.CUMHURIYET MAH.EŞREF ARNA CAD.BARIŞ CAD.5051-5056 ARASI SOKAKLAR VE CIVARLARI TR-22
21.05.2022 09:00 17:00 TESİS ÇALIŞMASI CUMHURIYET MAH.SEMIH ÇAKIROĞLU CAD. BARIŞ CAD.5020-5022 ARASI SOKAKLAR VE CIVARLARI TR-18 B KOLU
21.05.2022 09:00 17:00 TESİS ÇALIŞMASI CUMHURIYET MAH.5110-5111-5044-5105-5109-5051 SOKAKLAR VE CIVARLARI TR-43 A VE G KOLU
21.05.2022 09:00 17:00 TESİS ÇALIŞMASI CUMHURIYET MAH.5044 SOK. D KOLU
21.05.2022 10:00 14:00 TESİS ÇALIŞMASI ZEYTINKÖY MAH.BARUTÇU MAH. TAMAMI YONCAKÖY-KUYUMCULAR-TEK SITE VE İLSIM SAHIL SITELERININ TAMAMI
TİRE
21.05.2022 09:00 17:00 TESİS ÇALIŞMASI ERTUĞRUL MAH. KÜLHAN SK-ÖNCÜ SK-YALINAYAK SK-YAYLA SK-YAMAÇLI SK-KANBUR SK-2.KÜP SK-EFLATUN SK-NARIN SK-NEŞE SK-SIREHATUN SK-ÇEŞME SK-İNCI YOKUŞU SK-BÖREKÇIBAĞI SK-2.HAVUZLU SK-KAPLAN SK-KAZIROĞLU SK-UZUNIRIM SK-BUĞDAYDEDE SK-TOPAL SK-ÜNLÜ GEÇIDE SK-3.HAVUZLU SK-YAMAÇLI SK-ATLANBAÇ SK-KÜP SK-DAR SK-ERTUĞRUL SK-AYDINOĞLU CD-HAVUZLU SK-KAKAÇLAR SK-SOFU YOKUŞU SK-ASLAN SK-BÜYÜKKÜP SK-KUYUMCUALI SK-DEPO SK-ARABACI HALIL AĞA SK-KATIRCILAR SK-ÜNLÜ SK
21.05.2022 09:00 17:00 TESİS ÇALIŞMASI KÜRDÜLLÜ MAHALLESI EKINLIK MEVKII
URLA
21.05.2022 09:00 17:00 TESİS ÇALIŞMASI KUŞÇULAR MAH. 8018/2,8020/1,8026,8028 SOKAKLARDIR.