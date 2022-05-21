  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler İzmir İzmir'de mide bulandıran görüntü! Çürümeye yüz tutmuş 3 bin 660 kilo at eti ele geçirildi

İzmir'de mide bulandıran görüntü! Çürümeye yüz tutmuş 3 bin 660 kilo at eti ele geçirildi

İzmir'in Bornova ilçesinde şüphe üzerine durdurulan iki kamyonette çürümek üzere olan 3 bin 660 kilo at eti ele geçirildi. Etlerin Aydın'dan kesilip İzmir'e getirildiği ve yaşlı, hasta atlara ait olduğu belirtildi.

İHA

21.05.2022, 15:15

İzmir’de mide bulandıran görüntü! Çürümeye yüz tutmuş 3 bin 660 kilo at eti ele geçirildi

Polis ekipleri, ilçeye bağlı Çamdibi semtinde kıyafetlerinde kan izleri olduğu için şüphelendikleri F.S., M.S. ve A.Ö.'yü durdurdu. Şüphelilerin kullandığı kamyonetlerde arama yapan ekipler, kamyonetlerin kasasında çürümek üzere olduğu belirlenen etleri gördü. Bornova Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ile müşterek yapılan operasyonda etlerin yaşlı ve hasta atlara ait olduğu, Aydın'da kesilip İzmir'e getirildiği tespit edildi.

Parçalanmış ve poşetlere konulmuş halde ele geçirilen 3 bin 660 kilo at etine el konulurken, gözaltına alınan 3 şüpheliye 4 bin 32'şer lira para cezası kesildi.

Öte yandan, çürümüş at etleri, zabıta ekipleri tarafından toprağa gömülerek imha edildi.

Muğla'da kaçak kesim havyan eti yakalandı

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA