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Haberler İzmir Son dakika: İzmir'in 2 ilçesinde orman yangını! Havadan ve karadan müdahale

Son dakika: İzmir'in 2 ilçesinde orman yangını! Havadan ve karadan müdahale

Son dakika haberi...İzmir'in Karaburun ile Dikili ilçelerindeki makilik ve ormanda yangın çıktı. Ekiplerin havadan ve karadan söndürme çalışmaları sürüyor.

DHA

22.05.2022, 16:14 Güncelleme Tarihi: 22.05.2022, 16:41

Son dakika: İzmir’in 2 ilçesinde orman yangını! Havadan ve karadan müdahale

Karaburun Gerence Körfezi'ne yakın bir noktada saat 15.30 sıralarında makilik yangını çıktı. Yükselen alevleri gören çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine bölgeye 8 arazöz, 5 ilk müdahale aracı, 3 su tankeri, 1 dozer ve 1 yangın söndürme helikopteri sevk edildi.

Bir diğer yangın da Dikili ilçesinde çıktı. Madra Barajı yakınlarında, Dikili Orman İşletme Şefliği sınırları içerisindeki ormanda çıkan yangına, 10 arazöz, 4 su tankeri, 1 ilk müdahale aracı ve 1 yangın söndürme helikopteri gönderildi.

Söndürme çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

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