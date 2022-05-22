Seferihisar Sığacık’a dev Millet Bahçesi yapılacak

AK Parti Seferihisar İlçe Başkanı Ahmet Aydın, konuk olduğu bir televizyon programında ilçelerine 60 bin metrekarelik bir millet bahçesi yapılacağını söyledi. 1 yıldır bu projenin üzerinde çalıştıklarını söyleyen Aydın, projeyi Seferihisar'ı ziyaret eden Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya sunduklarını ve onay aldıklarını belirtti. Millet Bahçesi hakkında detay veren Ahmet Aydın, "Sığacık Mahallesi Girlen bölgesinde yıllardır atıl durumda olan alan, Seferihisar'ın en büyük sosyal alanı olacak" dedi.

500 KONUTLUK TOKİ PROJESİ

AYDIN ayrıca TOKİ eliyle Seferihisar'da yaşayan dar gelirli aileler için bir proje yapılacağını da dile getirerek, "Bu projenin bizlere nasip olmasından çok mutlu ve çok gururluyuz. 500 konutluk yeni etap Seferihisar ikametli vatandaşlarımıza özel olacak" diye konuştu.