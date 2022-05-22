Tek yaptığı şey duvar boyamak

İZMİR'İN uzun yıllardır kronikleşen sorunlarından birisi olan koku ve kirlilik problemi havaların ısınmasıyla birlikte tekrar baş gösterdi. Vatandaşların şikayetleri gün be gün artarken, muhalefet kanadı da bu şikayetleri gündeme taşıyarak yerel yönetime eleştirilerde bulunuyor.

ATIK YAĞ DÖKTÜLER

Son olarak İzmir Körfezi'ne doğru akan Manda Çayı'na atık yağların döküldüğü görüntüler sosyal medyada büyük tepki çekti. 'İzmir Hava Durumu' isimli sosyal medya platformundan konuyla ilgili yapılan paylaşımda İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e 'körfezde yüzme vaadi' üzerinden göndermede bulunarak, "Adliye'nin yanındaki dereye atık yağlar dökülüyor. Bu dere ise Körfez'e akıyor. Siz bu Körfez'de mi yüzecektiniz? Yazıklar olsun, söylenecek bir şey yok. İzmirlilerin buna dur demesi gerekiyor. Lütfen sessiz kalmayın, bu bir çevre felaketidir" ifadeleri kullanıldı. Söz konusu çağrıdan kısa bir süre sonra Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekiplerin Manda Çayı'na gelerek atık yağların döküldüğü bölgede temizlik yaptığı görüldü.

'ÇEVRECİLİGİ VAATTE KALDI'

AK Parti İzmir İl Başkan Yardımcısı Sefa Şahin de söz konusu paylaşımı alıntılayarak "Kokunun ve kirliliğin yayıldığı Manda Çayı'na, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in yaptığı tek şey, duvarlarını boyamak ve önünde fotoğraf çektirmek olmuştur! Çevrecilikleri, İzmir hassasiyetleri sözden, vaatten öteye geçmemiştir. İzmir'e, belediye eli ile yazık ediyorlar!" sözleriyle tepkisini dile getirdi.