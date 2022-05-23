Çarsı esnafı, Hüseyin Acırgan’ı unutmadı

İzmir Gıda Çarşısı'nın sevilen esnafı Hüseyin Acırgan, ölümünün altıncı yılında anıldı. Türkiye Kosova Rumeli Derneği eski yöneticisi ve İzmir Gıda Çarşısı'nın 12 yıl yöneticiliğini yapan sevilen işadamı, İzmir Ticaret Borsası Meclis Üyesi, gıda toptancısı Hüseyin Acırgan, ölümünün altıncı yılında bölge esnafı ve sevenleri tarafından lokma hayrı yapılarak dualarla anıldı. Acırgan'ı unutmayan esnaf arkadaşları da ailesini anma gününde yalnız bırakmadı.

Gıda çarşısındaki dükkanının önünde yapılan anmada konuşan kardeşi Rıfat Acırgan, "Aile büyüğümüz olan ağabeyimizi kaybetmenin üzüntüsü bizde hala tazeliğini koruyor. Yokluğunu her zaman yüreğimizde hissediyoruz. Çünkü kendisinden çok şey öğrendik. Bize bıraktığı değerleri korumaya ve yüceltmeye çalışıyoruz. Genç yaşta kaybettiğimiz ağabeyim için her yıl ölüm yıldönümünde anma töreni düzenliyoruz. Bugün de bizi yalnız bırakmayan tüm çarşı esnafımıza teşekkür ediyorum" dedi.



■ TOLGA TEKİN