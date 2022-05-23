Eşrefpaşa Hastanesi Buca’ya da uzanıyor

Kentin asırlık sağlık kuruluşu İzmir Büyükşehir Belediyesi Eşrefpaşa Hastanesi, Karşıyaka'dan sonra sağlık hizmetini Buca'ya taşıyor. Buca Sosyal Yaşam Kampüsü'nde 2 bin 500 metrekarelik alanda, 3 katlı binada yer alacak poliklinikte vatandaşlar, hem fizik tedavi ve rehabilitasyon hem de ayakta teşhis ve tedavi hizmetlerinden yararlanabilecek. Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, farklı branşlarda ayakta teşhis ve tedavinin yanı sıra fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezi olarak hizmet verecek hastanenin Buca'daki Semt Polikliniği'ni inceledi. Soyer'e Büyükşehir Genel Sekreteri Dr. Buğra Gökçe ve Eşrefpaşa Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Kadir Devrim Demirel eşlik etti.



5 YILDIZLI OTEL KONFORU

Eşrefpaşa Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Devrim Demirel, "İzmir'in göz bebeği olacak yeni bir tesis İzmir Büyükşehir Belediyesi güvencesiyle yakın zamanda hizmete açılacak. İzmir'de sağlık alanında hayata geçirmek istediğimiz çok önemli projeler var. Bir bir hepsini uygulamaya alıyoruz. Bu tesisle hem sporcularımız hem de fizik tedavi hastalarımız hidroterapi havuzu sayesinde, deyim yerindeyse 5 yıldızlı otel konforunda tedavi görecekler" diye konuştu.

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