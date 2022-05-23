Kahraman taksici! Kadın şiddete geçit vermedi

İzmir'in Karabağlar ilçesinde sokak ortasında darp edilen bir kadın, taksici tarafından kurtarıldı. Taksicinin şiddet uygulayan adama müdahalesi, güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Olay, 20 Mayıs günü İnönü Caddesi'nde bulunan bir taksi durağının yakınlarında meydana geldi. Sokak ortasında bir kadınla beraber yürüyen saldırgan, bir anda kadını darp etmeye başladı. Kadının çığlıklarını duyan taksi sürücüsü Faruk Işık, şiddet uygulayan adamın yanına giderek olaya müdahale etti. Daha sonra saldırgan ve taksici birbirine girdi. Yaşanan kavgayı diğer taksiciler ve çevre esnafı ayırdı.





SAÇLARINDAN SÜRÜKLÜYORDU

Yaşadığı o anları anlatan Faruk Işık, "Kadının saçının sürüklendiğini görür görmez müdahale ettim. Her insanın yapması gerekeni yaptığımı düşünüyorum. Daha sonrasında burada bulunan tüm esnaf ve vatandaşlar da olaya müdahil oldu. Sonuç itibarı ile karşımızdaki bir can. Güçsüze şiddet uygulayan herkese müdahale etmek gerekir" dedi. Bu olaydan bir gün önce, taksi durağının yakınlarında bir kadın cinayeti işlendiğini, bu cinayetin hemen ardından böyle bir olay yaşandığını belirten taksi durağının başkanı Volkan Karabulut da, "Kadına şiddetin önüne ancak toplumsal duyarlılıkla geçebiliriz" diye konuştu.