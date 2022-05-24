İzmir’de trafiğe kayıtlı araç sayısı 1 milyon 594 bin 147

TÜİK'ten elde edilen verilerine göre, 2022 nisan ayı sonu itibarıyla İzmir'de trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4,7 oranında artarak 1 milyon 594 bin 147 oldu. Bunların yüzde 54,8'ini otomobil, yüzde 18,9'unu motosiklet, yüzde 16,5'ini kamyonet, yüzde 4,6'sını traktör, yüzde 2,9'unu kamyon, yüzde 1,1'ini minibüs, yüzde 0,9'unu otobüs ve yüzde 0,3'ünü ise özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.



TRAFİĞE KAYDI YAPILAN TAŞIT SAYISI GEÇEN AYA GÖRE ARTTI

İzmir'de trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre yüzde 18,5 oranında arttı. İzmir, nisan ayında trafiğe kaydı yapılan 6 bin 404 adet taşıt ile İstanbul ve Ankara'dan sonra 3. il oldu.





55 BİN 537 TAŞITIN DEVRİ YAPILDI

Nisan ayında devri yapılan 55 bin 537 taşıtın yüzde 67,5'ini otomobil, yüzde 16,1'ini kamyonet, yüzde 10,7'ini motosiklet, yüzde 1,9'unu traktör, yüzde 1,9'unu kamyon, yüzde 1,1'ini minibüs, yüzde 0,6'sını otobüs ve yüzde 0,2'sini ise özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.



2 BİN 665 ADET OTOMOBİLİN TRAFİĞE KAYDI YAPILDI

TÜİK verilerine göre nisan ayında trafiğe kaydı yapılan 2 bin 665 araç içerisinde Renault marka araç yüzde 14,2'lik pay ile ilk sırayı aldı. Renault marka aracı sırasıyla yüzde 11,4'lük paylar ile Hyundai ve Volkswagen, yüzde 7,2'lik paylar ile Fiat ve Honda marka araçlar takip etti.