‘Otizm bir engel değil farkındalık’

MENEMEN Belediyesi, Türkiye Gençlik İl Spor Müdürlüğü ve Sabahat Akşiray Otistik Çocuklar Eğitim Merkezi işbirliğiyle 1. Menemen Farkındalık Spor ve Piknik Şenliği düzenledi. Geçtiğimiz hafta sonu Gölpark'ta gerçekleştirilen şenliğe, Menemen Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan da katıldı. Özel çocuklarla, bocce, voleybol, futbol, halka atma ve masa tenisi gibi oyunlar oynayan Başkan Vekili Pehlivan, azmin ve başarının önünde hiç bir engelin duramayacağını ifade etti.

'DAİMA YANLARINDA OLACAĞIZ'

PEHLİVAN, "Unutmayalım ki, otizm bir engel değil, farkındalıktır. Özel öğrencilerimizin yaptığı bu değerli çalışmaların, başkalarına da ilham kaynağı olmasını temenni ediyorum. Çabaları ile kocaman bir alkışı hak eden tüm özel çocuklarımızın ve her zorluğa göğüs geren kıymetli anne ve babalarımızın her daim yanlarında olacağız" diye konuştu.