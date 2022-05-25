İzmir Milli Kütüphanesi arşivinden asırlık eserler erişime açılıyor

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü ile İzmir Milli Kütüphanesi arasında, Osmanlı ve Cumhuriyetin ilk dönemine ait harita ve planların dijital ortama kopyalanmasıyla ilgili protokol imzalandı. Üniversitenin Medya ve İletişim Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi stüdyolarında yüksek çözünürlükle fotoğraflanmaya başlanan eserler, dijital arşive kaydedilmeye başlandı.

Kütüphane arşivindeki en eskisi 1850 yılına ait yaklaşık 700 harita ve şehir planı, zarar görmemeleri için yüksek hassasiyetle işleme alınıyor. Eserlerle ilgili araştırma da yürüten akademisyenler, Osmanlıca, Fransızca, Almanca ve Yunanca eserlerin Türkçe çevirisini yaparak dijital arşiv oluşturuyor.