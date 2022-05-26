Dilara’yı bu hale getiren sürücü dışarıda geziyor

İzmir Bornova'da ehliyetsiz sürücü İsa E'nin (26) kullandığı otomobilin, bir arkadaşıyla bindiği motosiklete çarpması sonucu yaralanan Dilara Aldanoğlu (24) solunum cihazına bağlı ve bilinci kapalı olarak 145 gündür yaşam mücadelesi veriyor. Adliyeye sevk edilen İsa E. ise serbest bırakıldı.

'KONUŞAMIYOR, YÜRÜYEMİYOR'

Dilara Aldanoğlu'nun annesi market işletmecisi Yasemin Aldanoğlu, 1 kız çocuğunun daha bulunduğunu belirterek, "Canım yanıyor. Kızım günlerdir konuşamıyor, yürüyemiyor. Aldığı nefes bile kendinin değil. Oksijen destek cihazına bağlı" diye konuştu.

Kızının yılbaşı için 3 günlüğüne KKTC'den İzmir'e geldiğini belirten Aldanoğlu, "Sarıldık. 'Sen eve çık ben geliyorum' dedi. ATM'ye gidiyormuş. 5 dakika kadar sonra kaza oldu. Doya doya sarılamadım, koklayamadım. Şimdi de enfeksiyon geçmesin diye sarılamıyorum, koklayamıyorum. Kazaya neden olan sürücünün tutuklu yargılanmasını istiyorum. Hayat bizim için karardı. İçimdeki yangın hiçbir türlü geçmez ama belki soğur. Kızım bu haldeyken sürücünün serbest kalması beni yaralıyor" diye konuştu.

'STAJINI YAPTIĞI HASTANEDE YATIYOR'

KIZININ tekrar bir beyin ameliyatına gireceğini anlatan Yasemin Aldanoğlu, "Doktorlar tıbben bir adım daha ileri gidebileceğini sanmıyor. Bakım hastası olacağı yönünde öngörü var. Bugün tedavi gördüğü bu hastanede stajını yapmıştı, diplomasını almıştı. Akademisyen olmak istiyordu. Başarılı bir öğrenci olduğu için okulunda akademisyen asistanı oldu" diye konuştu.