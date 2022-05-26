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Haberler İzmir İzmir İZSU su kesintisi 26 Mayıs Perşembe

İzmir İZSU su kesintisi 26 Mayıs Perşembe

İzmir'de bugün bazı ilçelerde su kesintileri yaşanacak. İZSU bugün kesinti yaşanacak ilçeleri ve sürelerini paylaştı. Peki İzmir'de sular ne zaman gelecek? İşte 26 Mayıs Perşembe İzmir su kesintisi detayları...

26.05.2022, 10:57

İZSU tarafından yapılan duyuruya göre bugün İzmir'de birçok ilçede su kesintileri meydana gelecek. Kesintilerin ne kadar süreceği ise merak ediliyor. İşte 26 Mayıs Perşembe İzmir su kesintisi detayları...

İzmir İZSU su kesintisi 26 Mayıs Perşembe

BERGAMA ZAFER
26.05.2022 saat 09:15 ile 11:15 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

BUCA ÇALDIRAN
26.05.2022 saat 10:30 ile 11:30 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir İZSU su kesintisi 26 Mayıs Perşembe

FOÇA MUSTAFA KEMAL ATATÜRK, FEVZİ ÇAKMAK
26.05.2022 saat 10:30 ile 13:00 arasında yaklaşık 2 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır.

KARABAĞLAR YÜZBAŞI ŞERAFETTİN, YURDOĞLU, UZUNDERE, ÖZGÜR, GAZİ
26.05.2022 saat 09:30 ile 11:30 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir İZSU su kesintisi 26 Mayıs Perşembe

KEMALPAŞA ULUCAK İSTİKLAL, ULUCAK MUSTAFA KEMAL ATATÜRK, ULUCAK CUMHURİYET
26.05.2022 saat 10:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

ÖDEMİŞ GÖLCÜK, BOZDAĞ, TEKKE, OVACIK, ÇOBANLAR, ARTICAK, OVAKENT, GÜNLÜCE, MURSALLI, DOLAYLAR, ÇAĞLAYAN
26.05.2022 saat 09:00 ile 17:30 arasında yaklaşık 8 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır.

İzmir İZSU su kesintisi 26 Mayıs Perşembe

SEFERİHİSAR HIDIRLIK, CAMİKEBİR, TURABİYE
26.05.2022 saat 09:15 ile 12:30 arasında yaklaşık 3 saat 15 dakika su kesintisi olacaktır.

SEFERİHİSAR DOĞANBEY
26.05.2022 saat 10:30 ile 12:00 arasında yaklaşık 1 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır.

İzmir İZSU su kesintisi 26 Mayıs Perşembe

TİRE AKKOYUNLU
26.05.2022 saat 08:30 ile 17:00 arasında yaklaşık 8 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır.

TORBALI ALPKENT, TORBALI
26.05.2022 saat 10:00 ile 15:00 arasında yaklaşık 5 saat su kesintisi olacaktır.

URLA SIRA, KUŞÇULAR, CAMİATİK
26.05.2022 saat 08:30 ile 11:00 arasında yaklaşık 2 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır.

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