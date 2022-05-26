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Haberler İzmir İzmir'deki cami provokasyonunda yeni gelişme! Jandarma incelemelerini sürdürüyor

İzmir'deki cami provokasyonunda yeni gelişme! Jandarma incelemelerini sürdürüyor

İzmir Torbalı'da yapılan provokasyonda merkezi ses sistemine girilerek cami hoparlörlerinden yine şarkı çalındı. Jandarma ekipleri, soruşturma kapsamında incelemelerini sürdürüp bazı kişilerin ifadelerinde başvurdu. Müzik yayınının aynı anda 4 camiden yapıldığı belirlendi.

DHA

26.05.2022, 17:02 Güncelleme Tarihi: 26.05.2022, 17:03

İzmir’deki cami provokasyonunda yeni gelişme! Jandarma incelemelerini sürdürüyor

İzmir'in Torbalı ilçesinde, merkezi ezan sistemine girilerek, cami hoparlörlerinden 'Bülent Ersoy'un Yüzünü Göremem' isimli şarkısının dinletilmesi ile ilgili soruşturma sürerken aynı anda 4 camiden müzik yayını yapıldığı belirlendi.


Öte yandan, normalde merkezi sistemde ezandan sonra caminin bağlantısının kesilmesi gerektiği öğrenildi. Ancak, bu bağlantının kesilmemiş olması nedeniyle müzik yayının söz konusu camilerin hoparlörlerine iletildiği kaydedildi. Torbalı İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Ayrancılar Mahallesi'nde, hem müzik yayınının yapıldığı camilerin imamlarının hem de görgü tanıklarının ifadelerine başvurdu.



'PROVOKASYON OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUZ'
Olay sırasında Yunus Emre Camii'nin önündeki kıraathanede bulunan vatandaşlardan Adem Kutlu, "Bu olayların provokasyon olduğunu düşünüyorum. Hocamızın da bir kabahatinin olduğunu düşünmüyorum. Ben şarkıyı duydum, bunu yapanın kim olduğunu bilmiyoruz, jandarma gerekli araştırmaları sürdürüyor. Hemen müdahale edildi ve şarkı kesildi. Yapanlar inşallah bulunur" dedi.



Kahvehane işletmecisi Mustafa Alkan da "Namazdan sonra 3-5 saniye şarkı çaldı ama ne olduğunu, hangi şarkı olduğunu bilmiyorum. Ben de duydum şarkıyı. Fazla sürmeyip hemen kesildi. Duyduğumuz kadarıyla merkezi sistemden olmuş" dedi.

İzmir'de yine aynı provokasyon! Cami hoparlöründen müzik yayını

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