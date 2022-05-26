  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler İzmir İzmir'deki o kumarhaneye yine baskın düzenlendi! Daha öncede mühürlenmişti

İzmir'deki o kumarhaneye yine baskın düzenlendi! Daha öncede mühürlenmişti

İzmir'in Bornova ilçesinde umuma açık işletme yerlerinde jandarma ekiplerinin düzenlediği kumar operasyonunda 239 kişiye toplam 434 bin 741 TL para cezası uygulanırken, 3 kişi hakkında 'kumar oynamak için yer ve imkan sağlamak' suçundan işlem başlatıldı.

İHA

26.05.2022, 14:23

İzmir’deki o kumarhaneye yine baskın düzenlendi! Daha öncede mühürlenmişti

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bornova ilçesi Egemenlik Mahallesi, Yaka Mahallesi ve Laka Mahallesi'nde bulunan umuma açık işletmelerde kumar oynatıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde Bornova İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince 21-23 Mayıs tarihlerinde daha önce kumar oynatıldığı için mühürlenen 'Kolpaçino' kumarhanesinin de aralarında olduğu çok sayıda adrese operasyon düzenlendi.

Yapılan operasyonda 239 kişi tombala oynarken suçüstü yakalandı. Suçüstü yakalanan 239 kişiye toplam 434 bin 741 TL idari para cezası uygulanırken, kumar oynamak için kullanılan materyallere el konuldu. Şüpheliler Ö.T., İ.A. ve A.Ç. hakkında ise "kumar oynamak için yer ve imkan sağlamak" suçundan adli işlem başlatıldı.



Şüpheli şahısların adli işlemleri devam ettiği öğrenildi.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA