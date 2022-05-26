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Haberler İzmir “Menemen’de dar gelirli vatandaşa konut üreteceğiz”

Menemen’de dar gelirli vatandaşa konut üreteceğiz”

26.5.2022

“Menemen’de dar gelirli vatandaşa konut üreteceğiz”
TÜRKİYE gündeminde ilk sıralarda yer alan kira artışları ile ilgili Menemen Belediyesi'nden önemli bir adım geldi. Yeni Asır'a açıklamalarda bulunan Belediye Başkan vekili Aydın Pehlivan, "Menemen'de gerçekten zor durumda olan vatandaşımıza kiraya vermek için konut üreteceğiz. Bunun için bürokratik çalışmalarına derhal başlıyoruz. TOKİ Başkanımız Ömer Bulut ve Çevre ve Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum'dan randevu istedik. AK Parti belediyeciliğinin birinci maddesi olan sosyal belediyecilik ilkesiyle hizmet edeceğiz" dedi. ■ FATİH ŞENDİL
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