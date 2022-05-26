İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Bayındır İZSU'da ihbar ve kıdem tazminatı verilmeden haksız yere işten atılan sayaç okuma memuru evli ve 2 çocuk babası 46 yaşındaki Mehmet Akkuş, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na seslendi. Uğradığı haksızlıklara isyan eden Akkuş, "Yıllardır, dededen, babadan CHP'yiz. CHP'li bir belediye CHP'li işçisine bunu yapar mı? İşimi geri istiyorum Kemal Bey. Meydanlarda işçilere verdiğiniz sözü tutun" dedi.

'HAKSIZLIĞA KARŞI ÇIKTIM'

Hakkını yargıda arayacağını ifade eden Akkuş, "2011'de Aziz Kocaoğlu döneminde İzmir Büyükşehir'de şöför olarak işe başladım. 2015'te ise İZSU'da sayaç okuma memuru oldum. Önceki şefim Mutlu Fakı, insanlara siyasi ayrım yapmadan hizmet veren, garip gurebayı gözeten iyi bir insandı. Ödenemeyen faturaları bile cebinden öder vatandaş mağdur olmasın, suyu kesilmesin diye çırpınırdı. Mutlu Şef, 2021'de haksız şekilde görevden alındı. Ardından Torbalı'ya gönderildi. Şefimin arkasında durdum. Geri dönmesi için imza kampanyası başlattım. Yerine gelen yeni şef ve bölge müdürü beni odasına çağırarak kampanyaya son vermemi istedi. İmza veren arkadaşlarım iş kaygıları nedeniyle korkup beni yalnız bıraktı. Ancak benim çabalarımla, Mutlu Şef tekrar Bayındır İZSU Şubesi Arıza Servisi'nde işe başladı. Zaten ne olduysa ondan sonra oldu" diye konuştu.

'NE HIRSIZIM NE TECAVÜZCÜ'

Yaşananların ardından kendisine işyerinde mobing uygulandığını kaydeden Akkuş, "Elimdeki yıllardır baktığım sabit dosyalar alındı. Haksız şekilde okuma oranları düşük en ücra kırsal alanlara gönderildim. Kırsalda, köpeklerin saldırısına uğradığımda bile haber vermeme rağmen beni oradan aldırmaya araç göndermediler. Kan revan içinde kendi imkanlarımla Bayındır'a döndüm. Mobing işe yaramayınca, beni işten atmaya karar verdiler.

İpe sapa gelmez nedenlerle hakkımda 'görevini layıkıyla yerine getirmiyor' şeklinde tutanaklar tutuldu. Nisan ayında, 6'ya karşı 5 oyla alınan kurul kararıyla işten atıldım. Bu karar bile oy çokluğuyla alındı. Bir işçiyi ancak hırsızlık ve tecavüz gibi sebeplerden tazminatsız ve ihbarını vermeden işten atabilirsiniz. Ben ne hırsız ne de tecavüzcüyüm. Sadece hakkımı arıyorum. Dört kişilik ailemle kirada oturuyorum. Bankadan çektiğim kredileri ödeyemiyorum. Tek dileğim işime geri dönebilmek" şeklinde konuştu.

KILIÇDAROĞLU NE DEMİŞTİ?

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, 2018 yılında yaptığı bir konuşmasında, "Ben bütün işçilere namus sözü ve garanti veriyorum. Eğer kazandığımız bir belediyede bir başkan bir işçinin işine haksız şekilde son verirse o işçi gelecek beni bulacak. Ben onun önüne düşeceğim ve onun işini tekrar eski konumuna getireceğim" demişti. Haksız yere işten atıldığını savunan Mehmet Akkuş da, Kılıçdaroğlu'na bu sözünü hatırlattı.

NADİR UYSAL