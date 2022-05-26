Neden yaptığını anlat 100 katını vereceğim

İZMİR Bergama'da yaşayan SMA hastası minik Kaan'a yardım için koyulan bağış kutusunun çalınması büyük tepki çekti. Hırsızlara bir tepki de tekstilci, yarış atı yetiştiricisi ve Süper Yenipuanlı yarış gazetesinin sahibi Muhittin Yüce'den geldi.

Küçük Kaan'ın doğum gününün kutlandığı gece yaşanan olaya çok üzüldüklerini söyleyen hayırsever Yüce, hırsıza seslenerek "Bu küçük yavru için tüm kent el ele vermiş, sen bu kadar aşağılık bir insan olamazsın! Neden çaldığını, sebebini gel açıkla, eğer cevabın tatmin edici ise çaldığın paranın 100 katını sana ben vereceğim" dedi.

HERKESİ BAĞIŞA ÇAĞIRDI

YÜCE, Kaan için 1 liranın bile büyük önemi olduğunu ifade ederek, "Tüm İzmirlileri bu küçük dünya güzeli için bağış yapmaya davet ediyorum. Ege Bölgesi Sanayi Odası da ilk 100'e giren kuruluşları açıkladı. Bu kuruluşları da bu anlamlı kampanyaya davet ediyorum" diye konuştu. ■ FATİH ŞENDİL