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Haberler İzmir Uyuşturucu baronunun banyodaki kaçış tüneli

Uyuşturucu baronunun banyodaki kaçış tüneli

Operasyon sırasında kaçış tünelini bulan narkotik polisleri büyük bir şaşkınlık yaşadı.

26.5.2022

Uyuşturucu baronunun banyodaki kaçış tüneli
İZMİR'DE narko timler tarafından zehir tacirlerine yönelik yapılan ve 32 kişinin tutuklandığı uyuşturucu operasyonunda filmlere konu olabilecek bir detaya ulaşıldı. Evini ve sokağını 32 gece görüşlü özel kamerayla donatan uyuşturucu baronu Ali Borazan'ın (36) polis baskınından kaçabilmek için evinin banyosundan çatıya uzanan bir kaçış tüneli yaptırdığı ortaya çıktı. Polis ekipleri tarafından tünelden çatıya kaçmak isterken yakalanan Borazan, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Borazan, bir televizyon programında evli ve 1 çocuk annesi kadını kendi evinde zorla tutarak uyuşturucu madde kullandırdığı iddiasıyla suçlanmıştı. ■ FATİH ŞENDİL
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