52 yıl önce yıkılmıştı! İzmir’de yeniden yapılacak

Tarihi Kemeraltı Çarşısı'nın dünya mirası ilan edilmesi için de sürecin devam ettiğini, halen geçici listede olan bölgede tarihin korunması ve yeniden canlandırılması için çok sayıda projenin hayata geçirildiğini kaydeden Köşger, idadi binasının canlandırılmasının da bu sürece önemli bir katkı sunacağına işaret etti.