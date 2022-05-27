Kızımın kolyesi nerede?

İstanbul Kadıköy'de geçtiğimiz yıl Haziran ayında Timuçin Bayhan ile birlikte gittiği pansiyonun 3'üncü katından düşerek hayatını kaybeden İzmirli Şebnem Köker'in (29) ölümüne ilişkin müebbet hapis cezası istemiyle yargılanan tutuksuz sanık Timuçin Bayhan, suçlamayı kabul etmezken genç kadının babası Abdullah Köker, dedektif gibi iz sürüyor.

FARKLI BİR KADIN DNA'SI

Çiğli'de özel bir hastanede ameliyathane görevlisi olarak görev yapan Şebnem hemşirenin acılı babası Abdullah Köker, "Kızımın uzun yıllardır boynundan çıkarmadığı ve tüm resimlerinde bile gözüken o kolyesi kayıp. Bana kızımın kolyesi diye başka bir kolye verdiler. Kızımın tırnak sürüntüsünde başka bir kadına ait DNA profili çıktı. Bu kolye de bana göre odadaki diğer kadının kolyesi. Büyük bir senaryo içinde kızımı katletmişler" dedi.

'BU İŞİN PEŞİNDEYİM'

"Sanığın tutuklanmaması hem kamu vicdanını hem bizim vicdanımızı yaralıyor" diyen baba Köker "Timuçin Bayhan, suçlamaları kabul etmiyor, odada üçüncü bir kişi kesinlikle yoktu diyor. Otelin kamera kayıtları ve giriş kayıtları yok. Şebnem'in atladığı iddia edilen odanın pervazında İrfan E'nin parmak izi çıktı. İrfan E. verdiği ifadesinde parmak izinin o odaya nasıl geldiğini bilmediğini, belki de parmak izinin bir poşet üzerinden odaya geldiğini savundu. Böyle komik bir savunmaya çocuklar güler. Bu saçmalıkların bir an önce bitmesini ve katilin tutuklanarak demir parmaklıklar arkasına girmesini istiyorum" dedi.

Baba Abdullah Köker, "Son nefesime kadar bu işin peşini bırakmayacağım. Cinayet olduğunu ispatlamadan ölmeyeceğim" diye konuştu.

FATİH ŞENDİL