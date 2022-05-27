Yeni Foça Yat Limanı için geri sayım! Ne zaman hizmete girecek?

Kınık Belediyesinin gençlere yönelik ve hatta onları içine alan kalkınma ve sosyal projelerine dikkat çeken Başkan Sürekli, son olarak sözlerine şöyle devam etti:



"Belediyemiz İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile birlikte yaptığı öğretmenevi ve Halk Eğitim Merkezini açmaya hazırlanıyor. 7 bin 815 metrekare kapalı alana sahip, 75 yataklı içerisinde 320 kişilik toplantı salonu, amfisi, salonu, faaliyet atölyeleri bulunan tesisin yaklaşık maliyeti 16 milyon TL; ancak en önemli özelliği eşyalarının tamamını meslek lisesi öğrencileri tarafından yapılıyor olması. Her öğrencinin, kendisi ve ailesinin geçimine asgari ücret düzeyinde katkı sağlayabiliyor olması. Bu gerçekten çok değerli bir paylaşım. Kınık gençleri çok şanslı. Hem mesleki pratik yapma hem de kazanç sağlama imkanı buluyorlar. Yerel idare tam olarak bu demek işte. Vizyonu olan işlerde, ihtiyaç duyulan hizmetlerde, halkla bütünleşmek. Kınık Belediye Başkanımızı kutluyorum."