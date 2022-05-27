Yeni Foça Yat Limanı için geri sayım! Ne zaman hizmete girecek?

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, Yeni Foça Yat Limanı inşaatında gelinen aşamayı yerinde inceledi. Projeyle ilgili bilgiler veren Sürekli, "2016-2018 arası altyapısı tamamlanan ve 2018 yılında yer teslimi gerçekleşen yat limanımızın 2021 Ocak ayında üst yapı yatırımı ve işletme ihalesi 45 milyon TL bedelle yapıldı. 2021 Ekim ayında yer teslimi yapılarak geçtiğimiz ocak ayında inşaatına başlandı. Hedefimiz yaz sezonuna yetiştirmek. 245 adet yat kapasitesi mevcut. Toplam 84 bin metrekare alanı kapsıyor. İçinde rezidansı var. Foça'nın tarihi dokusuna uygun inşa edilen projede, halkımıza açık; restoran, cafe, mağaza, yüzme havuzu, spor tesisi ve yürüyüş alanları olacak. Turizm Bakanlığımız statüsüne göre 5 yıldızlı otel niteliğinde. Bölge için çok büyük bir ihtiyaç karşılanıyor. Ayvalık ile Çeşme arası yat bağlama limanı yoktu. Doğa dostu liman projemiz, 200'ün üzerinde istihdam da sağlayacak ve ilçeye çok büyük katma değer kazandıracak" dedi.